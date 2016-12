IT & Hardware & Software & TK

(firmenpresse) - [Mannheim, den 17.12.16] Die Plattform Mightystore24 kommt bei den Kunden und Interessenten gut an und informiert umfassend über die Möglichkeiten mit einem eigenem Mighty Buyer Shop. Alle Informationen rund um den neuen Service und seine Bedeutung für die Dropshipping Branche lesen Sie hier.



Das Onlineangebot http://www.mightystore24.de wurde vom Start weg von den Besuchern und Interessenten rege genutzt. In dem Online Shop werden Artikel für Fashion, Elektronik, Fitness, Schmuck, Kosmetik und Reisen angeboten. Ebenfalls wird das Mighty Buyer Shop Prinzip näher erläutert, von dem Dropshipping Händler in Zukunft profitieren können.



Partner von Mighty Buyer können sich einen eigenen Webshop konfigurieren und aus unterschiedlichen hochwertigen Artikeln von bekannten Markenpartnern beliebig zusammenstellen. Für jeden verkauften Artikel erhält der Shop- Betreiber eine Provision, wobei Mighty Buyer im Hintergrund den kompletten Versand und die Rechnungsstellung übernimmt.



Die Möglichkeiten, um mit einem Mighty Buyer Shop Geld zu verdienen, werden auf http://www.mightystore24.de informativ erläutert.



Der Betreiber vom Mighty Buyer Shop, Robert Heinrich , bringt die Kernbotschaft auf den Punkt: "Die Produkte von Mighty Buyer sind ausschließlich hochwertige Markenartikel und lassen sich im Internet überdurchschnittlich gut vermarkten und verkaufen. Dies ist eine gute Chance für Onlineshop-Betreiber und Menschen, die sich einen Nebenerwerb oder sogar eine Haupteinnahmequelle im Internet aufbauen möchten. "









http://www.mightystore24.de



Der Betreiber vom Mighty Buyer Shop ist offizieller Lizenzpartner von Mighty Buyer. In seinem Netzwerk konnte der Unternehmer bereits etliche neue Partner für Mighty Buyer begeistern und vertreibt über seinen Online Shop erfolgreich die Produkte.



