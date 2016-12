Bei jeder dritten Geburt sind Eltern nicht verheiratet

(ots) - Der Anteil der Geburten von nicht miteinander

verheirateten Eltern an allen lebend geborenen Kindern hat sich nach

Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) in den letzten 25

Jahren mehr als verdoppelt: Er stieg von 15 % im Jahr 1990 auf rund

35 % im Jahr 2015. Der Trend zu mehr außerehelichen Kindern hat

allerdings an Tempo verloren. Seit 2012 hat sich ihr Anteil nur

geringfügig verändert.



Zwischen dem früheren Bundesgebiet und den neuen Ländern bestehen

nach wie vor Unterschiede. Im früheren Bundesgebiet nimmt der Anteil

der außerehelichen Geburten weiter zu, wenn auch nicht so stark wie

Ende der 1990er Jahre. Die meisten Kinder werden hier immer noch in

einer Ehe geboren, im Jahr 2015 betrug der Anteil der außerehelichen

Geburten 30 %. In den neuen Ländern hatten 2015 mit 61 % doppelt so

viele Babys nicht verheiratete Eltern. Der Anteil der außerehelichen

Geburten geht allerdings im Osten Deutschlands seit 2012 leicht

zurück.



Am höchsten im bundesdeutschen Vergleich war 2015 der Anteil der

außerehelichen Geburten in Sachsen-Anhalt (63 %) und

Mecklenburg-Vorpommern (62 %). In Berlin hatte jedes zweite

Neugeborene nicht verheiratete Eltern (50 %). Innerhalb der alten

Bundesländer wiesen Bremen (41 %), Schleswig-Holstein (39 %) sowie

Hamburg (38 %) ein überdurchschnittlich hohes Niveau auf.



Vor allem zum Zeitpunkt der ersten Geburt sind Eltern oft (noch)

nicht verheiratet. 44 % der Erstgeborenen hatten 2015 im

Bundesdurchschnitt nicht miteinander verheiratete Eltern. Im früheren

Bundesgebiet waren es 38 % und in den neuen Ländern gut 71 %.



