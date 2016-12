Finatemübernimmt Schollenberger Kampfmittelbergung Gruppe

(ots) - Finatem, eine unabhängige

Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den deutschen Mittelstand,

erwirbt über den von ihr verwalteten Fonds Finatem IV eine

Mehrheitsbeteiligung an der Schollenberger Kampfmittelbergung Gruppe

("Schollenberger-Gruppe").



Die Schollenberger-Gruppe ist Marktführer in Deutschland und

Österreich im Bereich der zivilen Kampfmittelsondierung und -bergung.

Das Unternehmen beschäftigt rund 320 Mitarbeiter am Hauptsitz in

Celle sowie an den acht weiteren Standorten in Deutschland und

Österreich. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Suche nach

Munition und Bombenblindgängern zu Land und zu Wasser sowie deren

anschließende Bergung und Entsorgung. Dabei kommen modernste

Technologien und Ausrüstung zum Einsatz. Kunden sind private und

öffentlich-rechtliche Bauherren sowie Bauunternehmen.



Resultierend aus den Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs geht

man aktuell alleine in Deutschland von rund 90 Tausend Tonnen nicht

entschärfter Kampfmittel aus. Dazu kommen Kampfmittel auf

stillgelegten und aktiven Truppenübungsplätzen der Bundeswehr und der

NATO sowie der ehemaligen Volksarmee und des ehemaligen Warschauer

Paktes.



"Die Gewährleistung von Kampfmittelfreiheit ist in Deutschland und

Österreich obligatorisch und liegt in der Verantwortung des Bauherrn.

Das Thema hat in der öffentlichen Wahrnehmung in den letzten Jahren

einen immer größeren Stellenwert eingenommen, auch aufgrund der

spektakulären Bombenfunde der jüngeren Vergangenheit. Wir erwarten

für die Zukunft einen hohen Bedarf an professioneller Kampfmittel-

und Kampfstoffbergung, um das Leben und die Gesundheit aller

Beteiligten bei Bau- und Infrastrukturprojekten sicherzustellen. Mit

der Schollenberger-Gruppe haben wir uns über unseren Fonds Finatem IV

nun an dem Marktführer in diesem Bereich beteiligt", erläutert



Finatem Partner Eric Jungblut.



Boris Yudin, Investmentmanager bei Finatem, ergänzt: "Die

Schollenberger-Gruppe genießt einen hervorragenden Ruf bei seinen

Kunden und garantiert eine qualitativ hochwertige Ausführung aller

Arbeiten bei umfassender und strikter Arbeitssicherheit. Das

Unternehmen hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und passt

in unser Portfolio. Jetzt werden wir das weitere Wachstum mit Kapital

und Know-how unterstützen."



Finatem akquiriert die Schollenberger-Gruppe gemeinsam mit den

derzeitigen Geschäftsführern Klaus Löhle und Dr. Boris Töller. Diese

werden die Gruppe in Zukunft weiter führen. Verkäufer ist die Celler

Brunnenbau Holding GmbH. Zur Förderung des weiteren

Unternehmenswachstums wird Finatem dem Unternehmen umfangreiche

finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. In einem ersten Schritt

soll der Stammsitz in Celle ausgebaut werden, um die Kapazitäten

auszuweiten und dem gestiegenen Platzbedarf der wachsenden

Unternehmensgruppe Rechnung zu tragen.



"Mit Finatem haben wir einen unternehmerischen Partner gefunden,

der uns bei unserer Expansion unterstützen wird", bekräftigt Klaus

Löhle, Geschäftsführer der Schollenberger-Gruppe. "Ich freue mich auf

eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft sowie eine von gegenseitiger

Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit."







