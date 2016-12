quirion: Verwaltetes Vermögen auf über 50 Millionen Euro gestiegen

- Kundengelder in den vergangenen zwölf Monaten verdoppelt

- Berliner Robo-Advisor verwaltet über 50 Millionen Euro

- Wachstumspotenzial von Robo-Advice enorm - das bestätigt Studie

des Bundesministeriums für Finanzen (BMF)



Deutschlands digitaler Anlageberater quirion (www.quirion.de)

verwaltet im Dezember 2016 Kundengelder in Höhe von über 50 Mio.

Euro. Das entspricht einer Verdopplung in 2016.



"Wir freuen uns, dass wir stetig wachsen und die Anlagevolumina

unserer Kunden permanent steigen", so die Chefin von quirion, Anna

Voronina. "Zahlreiche Bestandskunden haben im abgelaufenen

Geschäftsjahr aufgrund der positiven Entwicklung an den

Kapitalmärkten Aufstockungen vorgenommen. Parallel konnten wir viele

Neukunden gewinnen", so Voronina.



"Trotzdem stehen wir noch ganz am Anfang der Entwicklung, das

Potenzial für weiteres Wachstum ist immens, der verbleibende Kuchen

noch immer riesig", so die quirion-Chefin. Dies belegt auch die

Studie 'FinTech-Markt in Deutschland', die kürzlich im Auftrag des

Bundesministeriums für Finanzen durchgeführt wurde. Sie zeigt, dass

das FinTech-Segment "Robo-Advice" im Zeitraum 2013 bis 2015 jährlich

um durchschnittlich 1.200 Prozent gewachsen ist. Die Studie geht

davon aus, dass das über Robo-Advisor, Social-Trading-Plattformen

sowie Anlage- und Banking-FinTechs gemeinsam verwaltete Vermögen von

1,4 Mrd. Euro (2015) bis zum Jahr 2020 auf 40 Mrd. Euro ansteigen

wird. Für das Jahr 2025 wird ein Anstieg auf 68 Mrd. Euro und für das

Jahr 2035 auf 105 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen prognostiziert.



"Der Markt im FinTech-Segment 'Robo-Advice' ist hart umkämpft, die

Zahl der Unternehmen steigt beinahe täglich. Doch nur die besten

werden sich durchsetzen", ist sich Voronina sicher. "Entscheidend

ist, dass die digitalen Anlageangebote nachhaltig eine positive, dem



Risiko angemessene Rendite erzielen. quirion als einer der deutschen

Marktführer setzt das für seine Kunden bereits seit drei Jahren

erfolgreich um", so die quirion-Chefin.



Die ausführlichen Ergebnisse zur Studie 'FinTech-Markt in

Deutschland' sowie eine Kurzfassung in Deutsch finden Sie unter:

http://ots.de/x62lR



Über quirion:



quirion ist Deutschlands digitale Anlageplattform und eine Marke

der quirin bank AG. quirion ermöglicht eine clevere, günstige und

bequeme Vermögensanlage im Internet. Schon ab 10.000 Euro können

Anleger von den Vorteilen der Honorarberatung - unabhängige Beratung

und vollständige Rückvergütung sämtlicher Provisionen - profitieren.

Gegründet wurde quirion im November 2013 von Karl Matthäus Schmidt,

dem Vorstandsvorsitzenden der quirin bank AG, und Anna Voronina.

Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirion

revolutionierte er bereits zweimal den Bankenmarkt - mit der Gründung

des ersten Onlinebrokers, Cortal Consors, und der Gründung der ersten

Honorarberaterbank Deutschlands, der quirin bank AG.







