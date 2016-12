Was die Deutschen last minute kaufen

Berlin, 19. Dezember 2016: Kurz vor Weihnachten steigen die Käufe von attraktiven Angeboten im Internet. Was die Deutschen last minute kaufen, hat der Online-Marktplatz Groupon Deutschland nun ausfindig gemacht. Zu den Top Deals* in den letzten sieben Tagen vor Heiligabend zählen:

(firmenpresse) - •Gemeinsame Erlebnisgeschenke wie Tickets für einen Ballett- oder Varieté-Abend, aber auch Gutscheine für einen Flugsimulator, einen Tanzkurs oder ein Go-Kart-Rennen

•Gutscheine in den Bereichen Fotoshootings, insbesondere mit Styling, sowie Wellness und Spa

•Massagen, hauptsächlich Ganzkörpermassagen

•Gastro-Deals für Sushi, „Dinner in the dark“ oder Weinproben

•Im Bereich Travel Resorts mit großen Wellnessanlagen, hochwertige Reisen an Nord- und Ostsee sowie Städtetrips nach Berlin



„Wir sehen einen klaren Trend dahingehend, dass der deutsche Konsument mehr und mehr last minute online kauft. Das bestätigen uns auch unsere Zahlen“, so Dominik Dreyer, Geschäftsführer Groupon Deutschland.



Moderne Käufer greifen zu Erlebnisgeschenken

Dies zeigt ebenfalls eine Umfrage** der Lifestyle-Plattform, bei der 1.398 Kunden befragt wurden, was ihr beliebtestes Geschenk sei. 64 Prozent der Befragten wählten eindeutig Geschenke, die man mit seinen Liebsten erleben kann.

Auch in diesem Jahr läutet Groupon die Last-Minute-Angebote pünktlich ein und überrascht mit außergewöhnlichen Deals. Mehr dazu auf Groupon.de.



*Ergebnisse basierend auf Deal-Verkäufe im Jahr 2015

** Weihnachtsumfrage unter 1.398 Groupon-Kunden in Deutschland ab 18 Jahre; November 2015





Groupon (NASDAQ: GRPN) verändert den täglichen Umgang mit lokalen Dienstleistungen, indem der Online-Marktplatz seinen Kunden mobil und online eine Vielzahl abwechslungsreicher vergünstigter Angebote zum Entdecken bietet. In Echtzeit lässt sich so das Beste einer Stadt aus den Bereichen lokale Services, sowie Reisen, Shopping und Events finden. Groupon verbessert damit die Kundengewinnung und Kundenbindung von kleinen und mittleren Unternehmen, indem es seinen Partnern anpassbare und je nach Bedarf skalierbare Marketing-Programme und Dienstleistungen für ein profitables Wachstum zur Verfügung stellt. Finden Sie tolle Angebote sowie die Anmeldung für unsere Newsletter auf unserem Marktplatz unter www.groupon.de. Groupons hochbewertete App kann unter www.groupon.de/mobile heruntergeladen werden. Sie wollen Partner werden? Auf www.grouponfunktioniert.de findet sich alles rund um Groupons Marketing- und Vetriebslösungen für Partner.



