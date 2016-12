BUTLERS bittet zum Probeliegen mit Emma

Neue Kooperation mit Matratzenhersteller – Zahlreiche Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt – Innovatives Partnerschaftsmodell verbindet Online- und Offline-Welt



Emma Matratzen bei Butlers

(firmenpresse) - Köln/Frankfurt, im November 2016. Mit einem ungewöhnlichen Angebot setzt BUTLERS seine Strategie „Öffnung und Innovation“ weiter fort: Ab sofort können BUTLERS-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur Wohnmöbel und -accessoires, sondern auch Matratzen kaufen. Möglich macht das die Kooperation mit Emma Matratzen, einem der führenden deutschen Online-Anbieter von hochwertigen Schaumstoffmatratzen. Das Unternehmen bietet eine Matratze, die aufgrund des progressiven Aufbaus ohne verschiedene Härtegrade auskommt und für jeden Menschen optimal geeignet ist.



Der Clou dabei: Wer sich online für eine Emma Matratze interessiert, kann diese in der nächstgelegenen BUTLERS-Filiale probeliegen. Fällt das Urteil anschließend positiv aus, können die Kunden den Kauf an Ort und Stelle zu denselben Konditionen wie im Netz abschließen. Gedanken um den Transport nach Hause müssen sie sich dennoch nicht machen: Kompakt verpackt wird die Matratze – wie beim Online-Kauf – nach Hause geliefert. Hier darf die Emma Matratze dann noch 100 Nächte lang risikolos getestet werden. Ein weiterer Vorteil für den Kunden: Kauft er die Matratze bei BUTLERS, erhält er zusätzlich einen 50-Euro-Gutschein für den Einkauf bei BUTLERS.



„Mit unserer jüngsten Kooperation haben wir eine echte Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten geschaffen: Emma erschließt sich einen neuen Vertriebsweg, BUTLERS kann seinen Kunden ein neues Angebot präsentieren und die wiederum profitieren durch einen Warengutschein“, freut sich BUTLERS-Gründer und Geschäftsführer Wilhelm Josten. „Unsere Zusammenarbeit ist zudem ein hervorragendes und innovatives Beispiel dafür, wie man die Online- und Offline-Welt des Handels miteinander verbinden kann“, so Josten.



„Durch die Partnerschaft mit BUTLERS bieten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert, der uns vom Wettbewerb unterscheidet“, erklärt Max Laarmann, Gründer und Geschäftsführer der Emma Matratzen GmbH. „Für uns ist es spannend, diesen Vertriebsweg zu nutzen und damit auch Zielgruppen im stationären Handel anzusprechen. Damit kommen wir unserer Vision ‚Besserer Schlaf für alle‘ wieder ein großes Stück näher.“





Getestet haben BUTLERS und Emma Matratzen ihre Kooperation einen Monat lang in einer BUTLERS-Filiale in der Frankfurter Innenstadt. Insgesamt wurden dort in einem Monat rund 70 Matratzen mit einem Durchschnittspreis von 520 Euro verkauft.



Die Emma Matratzen GmbH will den Matratzenkauf für seine Kunden so einfach wie möglich gestalten. Dafür haben sie eine Matratze entwickelt, die in ihrem Aufbau aus hochwertigen, druckentlastenden Materialien so konzipiert ist, dass sie für jeden Menschen passt, egal ob Bauch-, Rücken- oder Seitenschläfer. Es handelt sich bei der Matratze um ein hochwertiges Schaumstoff-Produkt „Made in Germany“, das sich durch besondere Langlebigkeit, hohe Belastbarkeit und maximalen Liegekomfort auszeichnen. „Mit diesem Qualitätsprofil passt die Emma Matratze ausgezeichnet in unser bereits vorhandenes Sortiment und ergänzt auf ideale Weise unser Angebot von Wohnmöbeln und -accessoires rund ums Schlafen“, betont Wilhelm Josten. „Und: BUTLERS beweist damit einmal mehr, dass der Handel in Deutschland mit innovativen Ideen und den richtigen Partnern auch unter erschwerten Rahmenbedingungen hochattraktive Angebote für die Kunden auf die Beine stellen kann.“



Das Online-Angebot von Emma Matratzen findet sich unter www.butlers.com/emma oder unter www.emma-matratze.de.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

BUTLERS zählt zu den Marktführern im Bereich Wohnaccessoires und Tischkultur und zeichnet sich immer wieder durch Innovationen und außergewöhnliche Kollektionen aus. 1999 von Wilhelm Josten und Frank Holzapfel in Köln gegründet, vertreibt BUTLERS seine Waren mittlerweile in 150 Filialen in 12 europäischen Ländern sowie im eigenen Onlineshop. Zudem werden Teile des BUTLERS-Sortiments bei vielen Partnerunternehmen online und offline angeboten. Das Sortiment umfasst Wohnaccessoires, Haushaltswaren, Heim-textilien und Möbel. BUTLERS wurde in den vergangenen Jahren mehrfach für seine Innovationskraft ausgezeichnet. Jährlich besuchen ca. 40 Mio. Menschen eine BUTLERS-Filiale und 10 Mio. den BUTLERS-Onlineshop. Sitz des Unternehmens ist Köln.

Weitere Informationen unter: www.butlers.com



Die Emma Matratzen GmbH bietet eine der meistgekauften Online-Matratzen an. Das Unternehmen hat eine hochwertige, druckentlastende Matratze entwickelt, die für jeden Menschen optimal geeignet ist, egal ob Seiten-, Bauch- oder Rückenschläfer. Dafür haben die Entwickler weltweit die besten Matratzen analysiert und den Aufbau von Emma konzipiert. Produziert wird Emma in Deutschland. Es werden pro Woche bis zu 1.500 Emma Matratzen verkauft. Kunden können sie risikolos 100 Tage zuhause testen. Auch das passende Zubehör (Kissen, Decke und Bettwäsche) sowie ein komplettes Boxspring-Bett sind bei Emma erhältlich. Emma Matratzen wurde Ende 2015 von Max Laarmann als Tochterfirma der Bettzeit GmbH gegründet. Die Bettzeit GmbH betreibt mit Dormando einen der größten Online-Fachhändler für Matratzen in Deutschland, sowie einen stationären Fachhandel in Frankfurt am Main. Die Bettzeit-Gruppe beschäftigt über 100 Mitarbeiter an drei Standorten. Weitere Informationen unter: www.emma-matratze.de



