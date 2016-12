KAT singt hinreißend schöne Ohrwürmer für Kids & Familien

Ein neuer Stern in der Familienunterhaltung

Neues Album"Ich bin wie Du"

(firmenpresse) - Liebe Musikfreunde,

liebe Kinder,

liebe Familien,

wer das neue Album von KAT "Ich bin wie Du" durchgehört und vielleicht auch die farbenfrohen Videoclips gesehen hat, hat sicher gleich bemerkt etwas ganz Neues auf dem deutschen Musikmarkt entdeckt zu haben. Musik für Kinder und Familien, eine Musik, die Groß und Klein gleichermaßen gefällt. Ohrwürmer, die den Alltag begleiten und besonderen Tagen wie Geburtstagen oder der Weihnachtszeit als Soundtrack dienen können.

Schon die kleinsten Kinder singen die Songs im Auto und im Kindergarten, vor dem Einschlafen, während sie miteinander spielen und das Ganze ohne, dass man das Singen mit Ihnen geübt oder man die Kinder zum Mitsingen animiert hätte. Die Songs sind einfach sofort drin im Kopf und treffen unmittelbar mitten ins Herz.

Das Schöne an diesem neuen Projekt ist, dass die Songs zwar kindgerechte Themen aufgreifen aber nie kindisch wirken, weswegen die Erwachsenen auch auf ihre Kosten kommen. Das was ans Ohr dringt ist junge deutschsprachige Popmusik mit Kinder- und Familienbezug - moderne Kinderlieder also im erwachsenen Gewand.

Wann immer produziert und ein weiterer Song fertig wurde, haben Eltern und Kinder aus dem Freundeskreis Probe gehört - Monitoring nennt man das heutzutage neudeutsch. Nicht selten flossen dabei die Tränen vor Rührung, und es gab reichlich Gänsehautmomente und sehr viel Anerkennung von allen Seiten. Mit jedem Song der entstand wurde klarer, dass hier etwas ganz besonderes entsteht, das mitten ins Schwarze trifft.

Selten kann man heute noch Musik mit der ganzen Familie genießen. Bei KAT muss man sich nicht entscheiden zwischen "Alle meine Entchen" und "99 Luftballons" zwischen Pippi Langstrumpf und Sarah Connor, zwischen Rolf Zuckowski und Udo Jürgens. Hier findet man (zumeist) deutschsprachige Popmusik und Kinderlieder zu einer einzigartigen Symbiose vereint, herzerwärmend interpretiert von KAT aka Katharina Weber mit ihrer wunderschönen, klaren Stimme und ihrer umwerfenden Ausstrahlung.

"Ich bin wie Du" ist das Album für Groß und Klein, Alt und Jung und macht Eltern wie Kindern gleichermaßen Spaß - garantiert!

Mehr Infos und Videos auf unserer Homepage www.volkerherdicksongwriting.com sowie auf Facebook. Alle Promo-Videos gibt es zudem im neuen Youtube Kanal der "HMpG - Herdick Musikproduktionsgesell. mbH" - https://www.youtube.com/channel/UCXH595AepjTR9E6rb8JLDMQ





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.volkerherdicksongwriting.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die HMpG - Herdick Musikproduktionsges. mbH ist in erster Linie als Schallplattenlabel, Musikverlag und Produktionsfirma tätig. Sie vertritt Volker Herdick Songwriting als Komponist, Texter, Arrangeur & Produzent von zeitgenössischer deutschsprachiger Pop/Rock-Musik sowie KAT aka Katharina Weber als Interpretin von Kinderliedern, besser gesagt von "junger Popmusik für Kinder und Familien", junge Pop-Musik also mit Familien- und Kinderbezügen und im erwachsenen Sound, die Groß und Klein gleichermaßen gefällt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

HMpG Musikproduktionsges. mbH

PresseKontakt / Agentur:

HMpG Musikproduktionsges. mbH

Volker Herdick

Carl-Diem-Str. 3

53840 Troisdorf

volker(at)volkerherdicksongwriting.com

017621177557

http://www.volkerherdicksongwriting.com



Datum: 19.12.2016 - 11:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1437763

Anzahl Zeichen: 2805

Kontakt-Informationen:

Firma: HMpG Musikproduktionsges. mbH

Ansprechpartner: Volker Herdick

Stadt: Troisdorf

Telefon: 017621177557





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung