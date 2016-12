Bedeutende europäische Auszeichnung für die RWB Group / Oberhachinger Unternehmen erhält Private Equity Exchange Award in Silber (FOTO)

Die RWB Group AG, marktführender Anbieter und Spezialist für

Private Equity in Deutschland, ist mit dem Private Equity Exchange

Award in Silber ausgezeichnet worden. RWB erhielt den Award in der

Kategorie "Bester global investierender Private Equity Investor unter

10 Mrd. US-Dollar". Die Private Equity Exchange Awards werden

jährlich in sieben Kategorien an europäische Akteure der Private

Equity-Branche verliehen. Die Gewinner werden in einem aufwendigen,

mehrstufigen Verfahren ermittelt. Die Entscheidung fällt zuletzt eine

hochrangige Jury aus mehr als 80 Private Equity-Experten. Neben RWB

gehörten in diesem Jahr unter anderem Allianz Capital Partners,

Morgan Stanley und Amundi zu den sieben von der Jury ausgewählten

Kandidaten, die sich durch herausragende Leistungen durchgesetzt

haben.



"Wir sind sehr stolz, dass wir diesen wichtigen Award der

europäischen Private Equity-Branche gewonnen haben. Dass wir als

einziger Spezialanbieter, dessen Angebote sich unmittelbar an den

Privatanleger richten, neben international sehr viel bekannteren

Adressen ausgezeichnet wurden, spricht für die hohe Anerkennung, die

wir uns in der Branche erarbeitet haben", sagt Horst Güdel, Vorstand

der RWB Group, der den Preis entgegennahm. Mehr als 1.200 Vertreter

der europäischen Private Equity-Branche trafen sich beim Galadinner

in Paris, um die Preisverleihung zu verfolgen.



"Die Auszeichnung bestärkt uns darin, unser erfolgreiches Modell

konsequent weiterzuverfolgen und Private Equity für immer mehr

Anleger investierbar zu machen. Wir spüren aktuell gerade bei

Privatanlegern ein wachsendes Interesse. Die andauernde

Niedrigzinsepoche sorgt offensichtlich für kräftigen Rückenwind", so

Güdel weiter. RWB war 1999 der erste Anbieter, der Private Equity

einem breiten Anlegerpublikum zugänglich gemacht hat. Aktuell



vertrauen rund 80.000 Anleger der RWB ein Vermögen von mehr als 1,8

Milliarden Euro an.



Über die RWB Group AG:



Die RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die Anlageklasse

Private Equity, die seit Jahrzehnten fester Bestandteil in den

Portfolien institutioneller Investoren und gehobener Privatvermögen

ist, als ebenso wichtigen und geeigneten Baustein für den

Vermögensaufbau privater Anleger zu etablieren. Seit seiner Gründung

macht RWB Private Equity für Privatanleger über Dachfonds

investierbar - mit großem Erfolg. RWB hat das Geld von 80.000

Anlegern bereits in über 160 Private Equity-Zielfonds weltweit und

damit mehr als 2.300 Zielunternehmen investiert. Über 1.300 dieser

Beteiligungen wurden bereits teilweise oder komplett verkauft. Daraus

ergibt sich ein durchschnittlich erzielter Verkaufsmultiple von 1,9x

bis 2,0x bei den RWB Fonds.



Mehr unter: www.rwbcapital.de







Pressekontakt:

Markus Rüther

Ketchum Pleon

Tel.: 089/59042-1140

markus.ruether(at)ketchumpleon.com



Philipp Klöckner

Ketchum Pleon

Tel.: 089/59042-1138

philipp.kloeckner(at)ketchumpleon.com



