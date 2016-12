VOX zeigt Musikkompetenz! Kölner Sender verantwortet ECHO-Verleihung 2017

(ots) - Mit Formaten wie "Sing meinen Song - Das

Tauschkonzert", "Meylensteine", "One Night Song - Blind Date im

Wirtz-Haus" und den XXL-Musiker-Dokus am Samstagabend bewies VOX

Zuschauern und Kritikern ein ums andere Mal seine geballte

Musikkompetenz. Der Erfolg zeigte sich nicht nur bei den

Einschaltquoten sondern auch online und in den Charts. 2015 erhielt

der Kölner Sender für seine Leistung, neue und innovative

Präsentationen für Musik geschaffen und in der Öffentlichkeit

besondere Aufmerksamkeit im Musikbereich erreicht zu haben, den ECHO

als "Partner des Jahres". 2017 wird VOX nun für die Show zur

Verleihung des von der Deutschen Phono-Akademie, dem Kulturinstitut

des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), ausgerichteten Preises

verantwortlich zeichnen und sie ausstrahlen.



Kai Sturm, Chefredakteur und Unterhaltungschef bei VOX: "Wir

fühlen uns geehrt und verpflichtet, unsere Art und Weise Musikshows

zu erzählen, nun auch bei der ECHO-Verleihung umzusetzen. Die Labels,

Musiker und Zuschauer gleichermaßen glücklich zu machen, ist eine

große Herausforderung, der wir uns gerne gemeinsam mit dem BVMI

stellen."



BVMI-Geschäftsführer Dr. Florian Drücke: "Seit der ersten

Verleihung im Jahr 1992 hat sich der ECHO kontinuierlich entwickelt.

Wir blicken zurück auf großartige 25 Jahre mit beeindruckenden

Künstlern, emotionalen Show-Highlights und vielen bleibenden

Fan-Momenten. Jetzt schreiben wir an einem neuen ECHO-Kapitel. Ich

bin gespannt, wie es sich lesen wird, und freue mich schon jetzt sehr

auf die Zusammenarbeit mit VOX, unserem neuen Sendepartner im

kommenden Jahr."



Produziert wird die ECHO Preisverleihung 2017 von Kimmig

Entertainment.







