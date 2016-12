Inklusionspreis 2016 für das Novotel Erlangen

Auszeichnung der Stiftung Lebenshilfe für Offenheit gegenüber Menschen mit Handicap

Die Verantwortlichen und Preisträger des Erlanger Inklusionspreises (Foto: Lebenshilfe Erlangen)

(firmenpresse) - Erlangen, 9.12.2016. Inklusion ganz selbstverständlich leben – im Novotel Erlangen an der Hofmannstraße 34 ist dieses Prinzip Teil der Hotelphilosophie. Dazu gehört die Integration von Menschen mit Handicap in den Arbeitsalltag, dazu gehören die „Feste der Begegnung“, die bereits dreimal stattgefunden haben. Aufgrund dieses Engagements wurde das Novotel Erlangen – neben dem BRK-Kreisverband und der Ernst-Penzoldt-Schule – mit dem „Erlanger Inklusionspreis 2016“ ausgezeichnet.



Mit der Verleihung des Preises würdigte die Stiftung Lebenshilfe Erlangen mittlerweile zum elften Mal Firmen, Einrichtungen und Verbände, die „sich in besonderer Weise für die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung einsetzen“.



General Manager Falk Bartels, der im Rahmen eines Festaktes den Preis für das Novotel Erlangen entgegennahm, sagte „ein großes Dankeschön der Jury für die Anerkennung, meinem Team für die Aufgeschlossenheit und Unterstützung – und vor allem der Lebenshilfe für die uns sehr wichtige Partnerschaft, die vor Jahren von meinem Vorgänger Jörg Hansmann initiiert worden ist“.



Inklusion ganz selbstverständlich leben. Beim „Fest der Begegnung“, zu dem das Novotel traditionell im Sommer einlädt, gibt es u.a. eine Tombola, deren Spendenerlös an die Stiftung Lebenshilfe geht. Ein Höhepunkt des Festes sind Auftritte von Schülerinnen und Schülern der Georg Zahn-Schule, die sich stets eines großen Applauses sicher sein dürfen.



Noch wichtiger aber ist es laut Bartels, dass an diesem Tag Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam kochen, spielen und tanzen: „Es ist jedes Mal aufs Neue beeindruckend, wie junge Menschen Unterschiede und angebliche Grenzen einfach ignorieren – und damit zeigen, wie ein entspanntes, hilfsbereites und respektvolles Miteinander funktioniert“.



Den Preis sieht Bartels auch als „Verpflichtung, Inklusion als festen Bestandteil unserer sozialen Verantwortung und unseres Engagements zu pflegen und weiter zu fördern.“





http://www.novotel.com



Über Novotel



Novotel ist eine Mittelklasse-Marke von AccorHotels, dem weltweit führenden Hotelbetreiber. Der hohe Servicestandard ist bei Novotel die Grundlage für einen entspannten Aufenthalt für Business- und Urlaubsreisende: Dazu gehören weitläufige Zimmer im modularen Design, eine ausgewogene Küche, die jeden Tag 24 Stunden geöffnet ist, durchdachte Tagungsräume, aufmerksames Personal, spezielle Bereiche für Kinder und entspannende Wellness-Einrichtungen. Mit PLANET 21, dem nachhaltigen Entwicklungsprogramm von AccorHotels, engagiert sich Novotel konsequent für den Umweltschutz. Um den heutigen umweltpolitischen und sozialen Herausforderungen zu begegnen, ist Novotel zudem ISO14001 zertifiziert. Novotel betreibt mehr als 410 Hotels und Resorts in 59 Ländern. Sie liegen mitten in den Geschäftszentren und an den touristischen Destinationen der wichtigsten Städte weltweit.



Über AccorHotels



Als führende Reise- und Lifestylegruppe bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.000 Hotels, Resorts und Residences sowie über 2.500 exklusiven Privatwohnungen. Mit doppelter Kompetenz als Investor (HotelInvest) und Hotelbetreiber (HotelServices) ist der Konzern in 95 Ländern vertreten – in Deutschland mit rund 340 Hotels der Marken Fairmont, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget und Adagio access. Weltweit ergänzen die Marken Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter und hotelF1 sowie das Open House Konzept JO&JOE das Portfolio. Mit seiner Markenkollektion und Erfolgsgeschichte über fünf Jahrzehnte gibt AccorHotels unterstützt vom globalen Team – bestehend aus mehr als 240.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ein Versprechen: Feel Welcome. Jeder Gast ist eingeladen, am weltweiten Treueprogramm Le Club AccorHotels teilzunehmen. Das Konzernprogramm PLANET 21 – gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges und solidarisches Verhalten – setzen alle Hotels gemeinsam mit Gästen und Partnern an den jeweiligen Standorten um. AccorHotels gilt zudem als innovativer Vorreiter für seine Digital-Strategie. Accor SA ist an der Euronext in Paris (Code ISIN: FR0000120404) und am OTC-Markt in den USA (Code ACRFY) notiert.

Kommentare zur Pressemitteilung