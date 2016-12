Terminankündigung: Pressekonferenz 29.12.2016 / BVMW-Unternehmerumfrage: Mittelstand 2017 / Wie sieht der Mittelstand die Wirtschaft im Bundestagswahljahr?

(ots) - Hält der Aufschwung an, oder geht es

wirtschaftlich abwärts? Die Unternehmerumfrage des Bundesverbandes

mittelständische Wirtschaft (BVMW)gibt ein authentisches Bild von der

aktuellen Lage, den Erwartungen und politischen Forderungen des

Mittelstands zum Start in das Bundestagswahljahr 2017:



- Wie schätzt der Mittelstand seine gegenwärtige Geschäftslage

ein?

- Mit welchen Erwartungen gehen die Unternehmer in das neue Jahr?

- Wie sieht ihre Investitions- und Personalplanung für 2017 aus?

- Wie beurteilt der Mittelstand die Steuer- und

Arbeitsmarktpolitik?

- Welche Parteien sollen die neue Bundesregierung bilden?

- Welche Aufgaben muss eine neue Bundesregierung zuerst anpacken?



Antworten auf diese und weitere Fragen, u.a. zu Flüchtlingen,

Brexit, Euro und Trump-Wahl, gibt eine brandaktuelle, repräsentative

Umfrage des BVMW unter mittelständischen Unternehmen. Die Ergebnisse

der Umfrage stellt Mittelstandspräsident Mario Ohoven auf der

traditionellen Pressekonferenz des BVMW "zwischen den Jahren" vor.



Donnerstag, 29. Dezember 2016, 11:00 Uhr

Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz,

Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße, 10117 Berlin-Mitte



