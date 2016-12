Iveco und SAIC restrukturieren ihre Joint Ventures in China

(ots) - Iveco, eine Marke von CNH Industrial

N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), und SAIC gaben heute gemeinsam bekannt,

dass sie ihre Joint Ventures in China restrukturieren werden. Dies

fußt auf gegenseitigem Verständnis und Vertrauen und soll dem Ziel

dienen, dem rasanten Wachstum auf dem chinesischen Nutzfahrzeugmarkt

zu begegnen.



Naveco, ein 50:50 Joint Venture zwischen Iveco und SAIC, wird

künftig komplett auf die Marke Iveco fokussiert sein. Das Geschäft

der Marke Yuejin wird von Naveco ausgegliedert.



SIH (Saic Iveco Hongyan) ist ein Joint Venture zwischen SI (ein

50:50 Joint Venture zwischen SAIC und Iveco) mit einer

Eigenkapitalbeteiligung von 67 % und CME (Chongqing Machinery &

Electronics Holding Group Co. Ltd) mit einer Eigenkapitalbeteiligung

von 33 %. Die Eigenkapitalstruktur dieses Joint Venture wird neu

aufgestellt, wobei SAIC eine Direktbeteiligung von 53,92 % der Aktien

erwirbt, CME seine Beteiligung auf 34 % aufstockt und SI seine

Beteiligung auf 12,08 % reduziert.



Iveco und SAIC haben sich zu dieser Restrukturierung entschieden,

um sich auf Änderungen in der Branche aufgrund des

Wirtschaftswachstums in China einzustellen und um den sich wandelnden

Kundenanforderungen begegnen zu können.



"China ist der größte Nutzfahrzeugmarkt der Welt und war für Iveco

schon immer ein strategischer Markt", sagte Michele Lombardi,

Geschäftsführerin von Iveco APAC. "Mit dieser Restrukturierung sind

wir in der Lage, unsere Investitionen zu priorisieren und uns auf das

Geschäft der Marke Iveco in China zu konzentrieren. Wir wollen bei

der Wende hin zum nachhaltigen Transport eine Führungsrolle

übernehmen. Iveco hat ein großes Angebot an leistungsstarken

Nutzfahrzeugen und Bussen mit fortschrittlichen Technologien und

geringen Gesamtbetriebskosten (TCO, Total Cost of Ownership). Damit



ist Iveco für chinesische Kunden der ideale Geschäftspartner. Mit

dieser strategischen Neuausrichtung können wir den chinesischen Markt

mit den besten Technologien und Produkten von Iveco versorgen und uns

Exportchancen durch unsere chinesischen Joint Ventures erarbeiten."



"Die Integration des Geschäftsbereichs Yuejin und die Erhöhung der

Eigenkapitalbeteiligung an SIH sind zentrale Punkte im "13.

Fünfjahresplan" von SAIC. Durch diese Anpassungen kann SAIC seine

Nutzfahrzeug-Produktpalette ergänzen, die Integration seiner

Ressourcen vertiefen und Skaleneffekte erzielen, um so sein

Geschäftsziel im Nutzfahrzeugsektor bis 2020 zu erreichen", sagte Lan

Qingsong, Vice President von SAIC.



Iveco und SAIC werden auch weiterhin ihre jeweiligen Stärken

einbringen und gemeinsam mit Blick auf die sich wandelnden

Kundenbedürfnisse das Geschäft der beiden Joint Ventures ausbauen.



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit

führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender

industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und

weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem

jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe:

Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und

Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen;

Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs-

und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen;

Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den

Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und

Getrieben. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des

Unternehmens: www.cnhindustrial.com



SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor) ist der größte

Autokonzern auf dem chinesischen A-Shares-Markt (Aktienkürzel:

600104) mit einem Eigenkapital von 11 Milliarden Aktien.



SAIC Motor betätigt sich in Forschung, Produktion und Vertrieb von

Pkw und Nutzfahrzeugen. Weitere Geschäftsbereiche sind Motoren,

Getriebe, Antriebsstränge, Karosserien, Innen- und Außen- sowie

verschiedene Elektronikkomponenten sowie Logistik, Fahrzeugtelematik,

Gebrauchtfahrzeuge und Autofinanzierungsdienste.



Zu den mit SAIC verbundenen Unternehmen zählen Morris Garages,

SAIC MAXUS, SAIC Volkswagen, SAIC-GM, Shanghai General Motors Wuling

(SGMW), NAVECO, SAIC-IVECO Hongyan und Shanghai Sunwin Bus Corp

(SUNWIN).



2015 konnte SAIC Motor 5,902 Millionen Fahrzeuge absetzen (5

Prozent mehr als im Vorjahr) und so seine Vormachtstellung auf dem

einheimischen Automarkt ausbauen. Ebenfalls 2015 belegte das

Unternehmen dank eines Umsatzes von 106,68 Milliarden US-Dollar Platz

46 auf der alljährlichen Fortune Global 500 Liste, eine Verbesserung

um 14 Plätze. Das Unternehmen war bereits zum 12. Mal in der Liste

der umsatzstärksten Weltkonzerne vertreten. Weitere Informationen zu

SAIC finden Sie unter www.saicmotor.com



