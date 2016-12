SWR4 Glücksticket / Zehn Konzerte mit den Stars der Schlagerbranche zu gewinnen / 10. bis 26. Januar 2017 (FOTO)

Neues Jahr, neues Glück, neues "SWR4 Glücksticket". Wer träumt

nicht davon, seine musikalischen Stars einmal live auf der Bühne zu

erleben? Mit ein bisschen Glück wird das Jahr 2017 zum persönlichen

Konzertjahr für echte Schlagerfans. Denn mit nur einem "SWR4

Glücksticket" können gleich zehn Konzerte verteilt über das ganze

Jahr besucht werden.



Schlagerhafter Jahresbeginn



Die Gewinnaktion läuft vom 10. bis 26. Januar 2017 bei SWR4

Rheinland-Pfalz, Bewerbungen sind bis zum 24. Januar 2017 möglich.

Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner werden am 26. Januar 2017

bekannt gegeben. Insgesamt verlost SWR4 Rheinland-Pfalz vier Mal das

"SWR4 Glücksticket". Eine Begleitperson darf natürlich bei jedem

Konzert mitgenommen werden.



Stars so vielfältig wie noch nie



Das "SWR4 Glücksticket" umfasst das Beste in Sachen Schlager: Es

gibt eines der unvergleichlichen Konzerte mit Mega-Star Helene

Fischer zu erleben, bei Walzerkönig André Rieu darf geträumt werden,

die quirlige Beatrice Egli weiß mitzureißen und Howard Carpendale

lädt zum Mitsingen bei "Hello again" ein. Ob Solo-Konzerte oder große

Schlager-Events, ob in Hallen oder bei einem Open Air-Konzert - die

Stars sind so vielfältig zu erleben wie noch nie.



SWR4-Jury überzeugen



Die Konzerte des "SWR4 Glückstickets" werden allesamt stark

nachgefragt und die meisten schnell ausverkauft sein. Der Weg zum

Glück und einem sicheren Platz ist ganz einfach: Wer mitmachen und

gewinnen will, geht auf SWR4.de und verrät, warum gerade er oder sie

unbedingt ein "SWR4 Glücksticket" gewinnen sollte. Wer mag, schickt

außerdem ein Foto oder kurzes Video, das die SWR4-Jury überzeugt.



Alle Konzerttermine 2017 im Überblick



8. FebruarAndré Rieu, Arena Trier 9. MärzRainhard Fendrich,

Friedrich-Ebert Halle Ludwigshafen 11. MärzMichelle, Europahalle



Trier 17. März"Das große Schlagerfest mit Florian Silbereisen" mit

KLUBBB3, voXXclub, DJ Ötzi, Sarah Jane Scott, Arena Trier 25. März

"Die Schlagernacht des Jahres" mit Howard Carpendale, Beatrice Egli,

Matthias Reim, Vicky Leandros, Semino Rossi, Mickie Krause, Achim

Petry, Linda Hesse, Fantasy, Vanessa Mai, Maite Kelly, Kerstin Ott,

SAP Arena Mannheim 20. AprilSantiano, Friedrich-Ebert-Halle

Ludwigshafen 21. April "Schlagerlegenden" mit Mary Roos, Peggy

March, Ireen Sheer, Lena Valaitis, Michael Holm, Graham Bonney,

Stadthalle Ransbach-Baumbach 18. Mai Helmut Lotti, Europahalle Trier

2. Juli "SWR4 Schlagernacht", Rosengarten Zweibrücken 22. Oktober

Helene Fischer, SAP Arena Mannheim



Weitere Informationen auf SWR4.de.



