conhIT-Nachwuchspreis 2017: Gesundheits-IT-Branche fördert Talente (FOTO)

Auch im zehnten Jahr ihres Bestehens fördert die conhIT -

Connecting Healthcare IT - den Branchen-Nachwuchs durch zahlreiche

Karriereangebote. Als Highlight zählt dazu die Verleihung des

conhIT-Nachwuchspreises 2017.



Mit der Zielsetzung, die Vertreter der Gesundheits-IT-Branche und

anderer Einrichtungen im Gesundheitswesen mit potentiellen

Nachwuchskräften zusammenzubringen, knüpft die conhIT 2017, Europas

führende Veranstaltung für Gesundheits-IT, die vom 25. bis zum 27.

April 2017 auf dem Berliner Messegelände stattfindet, wieder an ihre

Vorjahres-Aktivitäten im Bereich Karriere und Nachwuchsförderung an.



Die zahlreichen Angebote richten sich speziell an Studierende, die

sich in den letzten Zügen ihres Studiums befinden, sowie Absolventen,

die einen Berufsanstieg anstreben. Neben dem Karriere-Workshop, dem

Karriere-Speed Networking, der Jobbörse und dem Karriere-Guide

markiert dabei die Verleihung des conhIT-Nachwuchspreises 2017 das

Highlight der Karriereaktivitäten.



Bis zum 2. März 2017 können sich Nachwuchstalente aus den

Fachbereichen Medizininformatik, E-Health, Gesundheitsökonomie,

Gesundheitsmanagement und Healthcare Management mit ihrer Bachelor-

oder Master-Abschlussarbeit dafür bewerben. "Unter allen Einsendungen

zeichnet dann die Jury, die sich aus Experten aus Wissenschaft und

Industrie zusammensetzt, die Arbeiten aus, die in besonderer Weise

praktische Ansätze dafür liefern, wie die Gesundheitsversorgung

mittels IT nachhaltig verbessert werden kann. Damit fungiert die

conhIT nicht nur als Treffpunkt aller namhaften Hersteller von

Healthcare-IT, sondern ist auch ein einmaliges Karrieresprungbrett

für Absolventen", erklärt Jens Naumann, stellvertretender

Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Gesundheits-IT - bvitg e.V.,

dem Veranstalter der conhIT.



Das Preisgeld wird in 2017 nochmal erhöht und beträgt insgesamt



6.500 Euro. Zudem erhalten alle Teilnehmer ein Überraschungspräsent

als Dankeschön sowie eine Freikarte für die conhIT 2017. Am 26. April

2017 bekommen die Finalisten die Gelegenheit ihre Arbeit dem

Fachpublikum vorzustellen. Im Anschluss daran werden die Gewinner

gekürt. Die Verfasser der besten Abschlussarbeiten haben darüber

hinaus dann auch die Möglichkeit, auf der conhIT an einem exklusiven

Meet & Greet mit den Sponsoren der Preisgelder - namhaften Vertretern

der Industrie - teilzunehmen.



Der conhIT-Nachwuchspreis findet im Rahmen der

conhIT-Karriereaktivitäten statt, die 2017 von den Partnern Agfa

Healthcare GmbH, CompuGroup Medical Deutschland AG, medatixx GmbH &

Co. KG, MEIERHOFER AG und VISUS Technology Transfer GmbH unterstützt

werden. Weitere Informationen finden Sie unter conhIT-Karriere und

conhIT-Nachwuchspreis.



Über die conhIT - Connecting Healthcare IT



Die conhIT richtet sich an Entscheider in den IT-Abteilungen, im

Management, der Medizin und Pflege sowie an Ärzte, Ärztenetze und

Medizinische Versorgungszentren, die sich über die aktuellen

Entwicklungen von IT im Gesundheitswesen informieren, Kontakte in der

Branche knüpfen und sich auf hohem Niveau weiterbilden wollen. Als

integrierte Gesamtveranstaltung mit Messe, Kongress, Akademie und

Networking-Events bündelt sie an drei Tagen die Angebote, die für die

Branche attraktiv sind. Die conhIT, die 2008 vom Bundesverband

Gesundheits-IT - bvitg e.V. als Branchentreff der Healthcare IT

initiiert wurde und von der Messe Berlin organisiert wird, hat sich

mit 451 Ausstellern und rund 9.000 Besuchern zu Europas wichtigster

Veranstaltung rund um IT im Gesundheitswesen entwickelt.



Die conhIT wird in Kooperation von den Branchenverbänden

Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V., GMDS (Deutsche

Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und

Epidemiologie) e.V., BVMI (Berufsverband Medizinischer Informatiker)

e.V. sowie unter inhaltlicher Mitwirkung von KH-IT (Bundesverband der

Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter) e.V. und CIO-UK (Chief Information

Officers - Universitätsklinika) gestaltet.



