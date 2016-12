Formulierungshilfen 2017 von Standard Systeme - Die aktualisierte Neuauflage ist ab sofort vorbestellbar!

(firmenpresse) - Hamburg, Dezember 2016 - Auch die neueste Auflage des praktischen Handbuchs Formulierungshilfen nach AEDL/ATL ist pünktlich zum Jahreswechsel bestellbar. Die Lieferung erfolgt ab Januar 2017.



Neben den bewährten bisherigen Inhalten zu den Aktivitäten des Pflegemodells erfährt dieses Nachschlagewerk eine Integration der Module des neuen Begutachtungsinstruments im Rahmen der Pflegegradermittlung. Diese Überarbeitung unterstützt dokumentierende Pflegekräfte in der Orientierung und Darstellung von einstufungsrelevanten Informationen im eigenen Pflegemodell.



Diese Neuerungen/Änderungen dürfen Sie erwarten:

1.Hintergrundinformationen zum Neuen Begutachtungsinstrument

2.Punkteverteilung in den einzelnen Modulen

3.Beschreibung der Kriterien und Merkmaleinschätzungen

4.Gesamtübersicht im Vergleich Pflegemodell – Begutachtungsinstrument

5.Direkte Zuordnung der relevanten Module in die jeweiligen Aktivitäten der AEDL/ATL



Auch in dieser Ausgabe bieten die Formulierungshilfen im praktischen Taschenformat diese bewährten Highlights:

•Hilfsmittellisten

•Empfohlene Expertenstandardmaßnahmen (kursiv gekennzeichnet)

•Hinweise zu den biografischen Aspekten



Die Neuauflage der Formulierungshilfen 2017 nach den AEDL und ATL ist voraussichtlich ab Mitte Januar 2017 im Onlineshop von Standard Systeme sowie über den Fachbuchhandel (AEDL: ISBN 978-3-942671-15-6/ATL: ISBN 978-3-942671-16-3) erhältlich.



Alle Bestellungen der Formulierungshilfen über den Onlineshop von Standard Systeme sind versandkostenfrei. Vorbestellungen der Formulierungshilfen 2017 sind jetzt schon über den Standard Systeme Onlineshop möglich.







Die Standard Systeme GmbH mit Sitz in Hamburg, Deutschland, ist ein wachstumsstarker Anbieter von standardisierten und maßgeschneiderten Dokumentations-, Informations- und Organisationssystemen im Gesundheits- und Sozialwesen.

Die aktuelle Produkt- und Dienstleistungspalette bietet ein professionelles Lösungsangebot für die stationäre Altenpflege, Einrichtungen der Behindertenhilfe, ambulante Pflegedienste, Krankenhäuser und Kliniken sowie für die Berufsgruppe der Heilberufe: Pflege- und Betreuungsdokumentation - papiergestützt und elektronisch, Software für die Bereiche Heimverwaltung, Abrechnung und Dienstplangestaltung, vielseitige Organisationslösungen für jeden gewünschten Einsatzbereich, funktionale Wäsche- und Abfallsammler sowie ein umfassendes Produktportfolio für die Praxis- und OP-Ausstattung.



Praxisorientierte, zeitgemäße Schulungs- und Beratungsleistungen vervollständigen das Lösungsangebot von Standard Systeme - passgenau ausgerichtet auf die fachlichen, administrativen und organisatorischen Bedürfnisse von Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialwesen.



Standard Systeme unterstützt in Deutschland derzeit ca. 10.000 Kunden erfolgreich mit seinen professionellen Produkten und Dienstleistungen. Tochtergesellschaften in England und Österreich sowie Partner in angrenzenden europäischen Nachbarländern betreuen weitere 3.000 Einrichtungen.



Seit Januar 2015 ist Standard Systeme ein Unternehmen der opta data Gruppe.

