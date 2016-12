Bio-Brühe featuring Superfood

Little Lunchüberträgt Erfolgsrezept auf neues Produktsortiment

Bio-Gemüsebrühe von Little Lunch gibt?s in den Geschmacksrichtung?Asia?und"Klassik" (Bildq

(firmenpresse) - Leicht, lecker, vielseitig einsetzbar und schnell zubereitet gehört sie zu den Basics in der Küche - die Gemüsebrühe. Frei von jeglichen künstlichen Zusätzen bringt Little Lunch jetzt die ersten Bio-Brühen in den Geschmacksrichtungen "Klassik" und "Asia" in den Handel. Sorgte das aus "Die Höhle der Löwen" bekannte Start-up bisher mit Bio-Suppen und Bio-Smoothies für Furore, präsentieren die Gründerbrüder Daniel und Denis Gibisch pünktlich zum Jahreswechsel ihr neues Produktsortiment. Ihrem Erfolgsrezept, mit natürlichen und wertvollen Zutaten sowie Superfoods nachhaltige Produkte zu kreieren, bleibt die Augsburger Rezeptschmiede treu - voll BIO eben.

"Wir sind in den letzten Monaten immer wieder auf tolle Rezeptkreationen unserer Fans rund um die Bio-Suppen gestoßen. Da kam uns der Gedanke: Warum bieten wir eigentlich nicht eine der Kochgrundlagen schlechthin an?", erklärt Denis Gibisch. Die Idee der Gemüsebrühe war geboren. Ausgewählte und fein abgestimmte Zutaten verleihen der klassischen sowie der asiatischen Variante ihren charakteristischen und einzigartigen Geschmack. Süß-scharfe Zwiebeln, aromatischer Lauch, knackige Karotten sowie ausgewählte Kräuter und Gewürze wie Curcuma, Muskatnuss, Liebstöckel, Pfeffer und Fenchelsamen machen den "Klassiker" zum idealen Allrounder. Die asiatische Gemüsebrühe erhält ihr fernöstliches Aroma dank Gewürzen wie Ingwer, Kreuzkümmel, Koriandersamen und Pfeffer. Kräftige Röstzwiebeln und Knoblauch runden die Geschmacksvielfalt ab. Die Superfoods Weizengras und Chlorella sorgen in beiden Brühen für einen zusätzlichen Kick. Ob als wärmende Mahlzeit oder zum Abschmecken von Suppen, Saucen und Salaten, die Bio-Brühen geben Gemüse-, Fleisch- und Fischgerichten den letzten Schliff.

Little Lunch verwendet bei den Zutaten und Gewürzen ausschließlich Erzeugnis-se bester Qualität. Diese stammen ebenso wie die enthaltenen, wertvollen Superfoods aus 100 Prozent biologischem Anbau. Übrigens: Mit ihren natürlichen Inhaltsstoffen können Weizengras und Chlorella einen wichtigen Beitrag zu einer bewussten Ernährung leisten.

Das Resultat dieser außergewöhnlich sorgsamen Zutatenauswahl ist der besonders

runde und volle Geschmack der beiden veganen sowie glutenfreien Gemüsebrühen.

Ausdrücklich verzichtet wird auf künstliche Zusätze und Palmfett.

Auch Konservierungsstoffe wie Hefeextrakt, Geschmacksverstärker, Farbstoffe

oder künstliche Aromen haben in den Bio-Gemüsebrühen von Little Lunch

nichts verloren.

Ab 20. Januar 2017 sind die Bio-Gemüsebrühen im Online-Shop und in knapp

300 Real-Märkten deutschlandweit erhältlich. Die 420-Gramm-Dose kostet

9,90 Euro (UVP).





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.littlelunch.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der König der Löwen

Im Juni 2014 haben Denis und DanielGibisch Little Lunch gegründet und die ersten Suppen auf den deutschen Markt gebracht - frisch, überraschend, lecker und voll BIO. Seit Herbst 2015 läuft es richtig rund: Als ambitioniertes Start-up präsentierten sie ihre Idee, mit Suppen die Mittagspause zu revolutionieren, der Jury in "Die Höhle der Löwen". Zwei Juroren witterten das Geschäft und waren bereit, dem überzeugenden Geschäftsmodell eine kräftige Kapitalspritze zu verabreichen. Mittlerweile ist das Produktsortiment um fruchtige sowie gemüsige Bio-Smoothies und Bio-Brühe angewachsen - to be continued...

Dies ist eine Pressemitteilung von

Little Lunch

PresseKontakt / Agentur:

kiecom GmbH

Sven Fischer

Rosental 10

80331 München

fischer(at)kiecom.de

089 23 23 620

www.kiecom.de



Datum: 19.12.2016 - 14:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1437882

Anzahl Zeichen: 2843

Kontakt-Informationen:

Firma: Little Lunch

Ansprechpartner: Franziska Litschel

Stadt: Augsburg

Telefon: 0821 806 130 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 81 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung