Weltweit anerkannt - Audio-Marketing „made in Karlsruhe“

Im Dezember 2016 wurde die Karlsruher Agentur für Audio-und Bewegtbildmarketing UnitedSounds GmbH als zertifiziertes Mitglied in die Reihen der global renommierten "Audio Branding Society" (kurz: ABS) aufgenommen. Die badische Agentur ist somit eines von weltweit nur 18 Unternehmen, denen diese außerordentliche Ehre zuteil wurde.

Die ABS gilt als das einflussreichste Businessforum für Audio-Marketing und besteht aus den erfolgreichsten internationalen Spezialisten für die Produktion von Soundlogos, Jingles und Unternehmensmusiken.

Bereits im Jahre 2009 als Teil der Audio Branding Academy gegründet, widmet sich die Society seither dem fachlichen Austausch zur akustischen Markenführung und fördert deren strategischen Einsatz für Unternehmen: Wie klingt eine Marke und wie macht man sie erfolgreich hörbar?



London, Rio, Madrid, Nashville, Wien: Die Agenturen, die sich dem äußerst anspruchsvollen Aufnahmeverfahren in die ABS erfolgreich stellen konnten, sind handverlesen und über den gesamten Erdball verteilt. Nun ist in deren Reihen auch Karlsruhe und Baden durch die UnitedSounds GmbH vertreten.

Alle Mitglieder zeichnet eine äußerst fundierte Methodik und Expertise im Einsatz von Klang und dessen Wirkung für den Bereich Marketing aus. Die ABS bietet damit eine hervorragende Übersicht für Unternehmen und Marken auf der Suche nach deren „ganz eigenem Sound“.



"Für das gesamtes Team ist dies eine hohe Auszeichnung und vor allem auch eine großartige Bestätigung unserer intensiven Arbeit in den letzten Jahren. Wir sind total gespannt auf den Austausch mit den internationalen Kollegen und freuen uns sehr, dass wir Karlsruhe als neuen Standort für akustisches Marketing auf höchstem Niveau repräsentieren können", so Andreas Lehnert - Geschäftsführer der UnitedSounds GmbH.







Die UnitedSounds GmbH wurde 2001 in Karlsruhe als spezialisierte Agentur für Audiomarketing und akustische Markenführung gegründet. Seit dem Jahre 2015 vereint die UnitedSounds GmbH sowohl Beratung, Strategieentwicklung und Konzeption, als auch Produktion und Umsetzung intelligenter Kommunikationskonzepte in den Bereichen Audio und Film.

Zu den bisherigen Kunden zählen Marken wie 1&1, Airbus, Audi, BMW, Bosch, Continental, Leica, Mercedes Benz, Siemens, ToysRus, Volkswagen. Aber auch unzählige klein- und mittelständische Unternehmen aus ganz Deutschland.



Geschäftsführer, Produzent und Musiker Andreas Lehnert wurde in Karlsruhe geboren, studierte in den Niederlanden Jazz- und Popularmusik und lebt seit 1998 wieder in der demokratischen Hauptstadt.

Im Raum Karlsruhe kennen ihn noch viele aus seiner aktiven Zeit als Gitarrist in Bands wie Groove Incorporation, Knutschfleck, Umbra Et Imago oder The Greedy Bunch. Als Produzent und Komponist förderte er viele Musiktalente aus der Region.

International tätig war Lehnert lange Jahre als Musiker und Songwriter für zahlreiche renommierte Künstler wie zum Beispiel Laith Al-Deen.



Seit 2001 ist er nun mit seiner Agentur für audiovisuelles Marketing und akustische Markenführung tätig und zeichnet sich zudem verantwortlich für die Entwicklung von Konzepten und Vertonung von TV- / Medien- und Radiobeiträgen.



Datum: 19.12.2016 - 14:14

