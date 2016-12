Gemeinsam geht's besser - Verbund von PremiumCamps bewährt sich und wächst weiter

Insel-Camp Fehmarn wurde in den Qualitätsverbund aufgenommen. Foto Dominik Haf

(firmenpresse) - Gemeinsam geht’s besser – so das Fazit der 15 deutschen PremiumCamps bei ihrer Jahreshauptversammlung in Potsdam. Ziel ist es, den inzwischen hohen Standard in der Campingbranche weiter zu festigen.



„Wir blicken auf eine sehr gute Saison zurück“, unterstreicht Dieter Lübberding, Vorstand von PremiumCamps e.V. Von Nord bis Süd und von Ost bis West berichten die Mitglieds-plätze von begeisterten Gästen und steigenden Übernachtungen. „Camper wollen heute Komfort und Qualität und dafür sind sie auch bereit zu zahlen.“, weiß der Touristikexperte aus eigener Erfahrung, ist er doch selbst Betreiber eines Campingplatzes.



Mit Auftritten auf den großen Campingmessen, Internetpräsenz und Pressearbeit hissen die PremiumCamps auch im kommenden Jahr ihre rot-goldene Flagge und zeigen Gästen den Weg zu familiär geführten Plätzen mit hohem Standard. Verstärkt werden die Premi-umCamps auf Facebook zu finden sein. „Hier tummeln sich die Camper und tauschen sich aus.“, betont Lübberding.



Zu den Hauptaufgaben des neuen Jahres zählt für jeden einzelnen Campingplatz die Onli-ne-Buchbarkeit auf der eigenen Website. Die Präsenz auf Online-Buchungsportalen lehnen die Mitglieder von PremiumCamps einstimmig ab. „Wir wollen die Fehler der Hotelbranche nicht wiederholen und wollen unsere Preistransparenz beibehalten“, unterstreicht der Vor-stand.



Als neues Mitglied im hohen Norden begrüßen die PremiumCamps die Fünf-Sterne-Anlage Insel-Camp Fehmarn. Die vielfach prämierte Anlage an der Ostsee erweitert die Auswahl sorgfältig ausgewählter Plätze für anspruchsvolle Camper.



Ganz neu gibt es auf allen Plätzen die Möglichkeit am zweiten September- Wochenende, erstmals am 9./10. September 2017, den Führerschein-Zusatz B 96 zu erwerben. Ziel-gruppe sind junge Menschen, deren Führerscheinerlaubnis nicht zum Ziehen eines Wohnwagenanhängers berechtigt. Interessenten können an einem Wochenende im Rahmen eines Kurzurlaubs ihre B 96 Lizenz erwerben. Diese ermöglicht das Fahren mit einem Anhänger mit mehr als 750 kg Gesamtgewicht. Das Gesamtgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger darf maximal 4.250 kg betragen.







Über 70 Auszeichnungen zeugen vom hohen Niveau der PremiumCamps. Die Anlagen sind mit vier bzw. fünf Sternen vom Deutschen Tourismusverband DTV zertifiziert. Weitere Empfehlungen von Branchenverbänden wie dem BVCD (Bundesverband der deutschen Campingwirtschaft), dem ADAC und dem DCC (Deutscher Camping Club) attestieren den Mitgliedern ein hohes Engagement. Viele PremiumCamps-Anlagen haben den begehrten Camping.info Award für die Saison 2016 erhalten. Ein Großteil der Plätze gehört dem ECO-Camping-Verbund an und zeigt damit seine Umweltverantwortung. Nicht zuletzt glänzen an einigen Eingangstüren Goldmedaillen vom bundesweiten DTV-Wettbewerb um den Titel „Vorbildlicher Campingplatz“. Mehr über www.premium-camps.de



Checkliste: Woran erkenne ich einen guten Campingpark?



 Zugehörigkeit zu Branchenverbänden (BVCD, DCC)

 Auszeichnungen wie z.B. ADAC …

 Publikums-Preise wie z.B. camping.info Award

 Website und Prospekt mit aktuellen Angeboten

 Aussagekräftige Bilder/Detailaufnahmen

 Gute Erreichbarkeit per Telefon oder Mail

 Siegel ECOCAMPING (für hohe Umweltfreundlichkeit)

 Positive Bewertungen in sozialen Netzwerken/Bewertungsportalen

Die PremiumCamps im Überblick:

1.Ferien-Camp Börgerende, Ostsee

2.Naturcamping Spitzenort, Holsteinische Schweiz

3.Campingplatz "Zur Perle", Nordsee

4.Ferienpark Seehof, Schweriner See

5.Camping- und Wohnmobilpark Kamerun, Waren/Müritz

6.Röders' Park - Premium Camping, Lüneburger Heide

7.Ihr königlicher Campingpark Sanssouci, Berlin/Potsdam

8.Campingpark Kerstgenshof, Niederrhein

9.Camping- und Freizeitpark LuxOase, Dresden/Sächs. Schweiz

10.Campingplatz Auenland, Lahntal

11.Camping Holmernhof, Bad Füssing

12.Camping Schwanenplatz, Chiemgau

13.Camping Wirthshof, Bodensee

14.Camping Resort Zugspitze, Grainau bei Garmisch-Partenkirchen

15.Kur- und Feriencamping Dreiquellenbad aus Bad Griesbach

16.Insel-Camp, Fehmarn







Die im Qualitätsverbund PremiumCamps zusammengeschlossenen Plätze wollen ihren Gästen mehr bieten als üblich. Mehr Service, mehr Qualität, mehr Persönlichkeit. Der Qualitätsverbund bietet anspruchsvollen Campern seit fünf Jahren Orientierung bei der Suche nach außergewöhnlichen Plätzen. Eine Idee, die bei Campern auf Begeisterung stößt. Schließlich gibt es einige hundert Campingplätze in Deutschland. Viele davon mit Sternen geschmückt. Diese jedoch sind nicht immer ausschlaggebend bei der Wahl der richtigen Adresse.



Die Mitglieder der PremiumCamps zeichnen sich durch eine familiäre Gästebetreuung aus, durch außergewöhnliche Innovationskraft, einen hohen Service- und Qualitätsstandard und eine herausragende Lage hinsichtlich Natur, Freizeit und Erholungsfaktor.



Der Verbund selbst bietet Serviceleistungen wie einen Stellplatz Finder und persönliche Beratung. Neu gibt es eine Vorteilskarte für Stammgäste. Nützliche Informationen und Urlaubstipps gibt PremiumCamps auf seiner neu gestalteten Website www.premium-camps.de. Hier präsentieren sich übersichtlich und einheitlich geordnet die 16 Mitgliedsplätze mit ihren besonderen Angeboten. www-premium-camps.de



Kommentare zur Pressemitteilung