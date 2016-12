Struktur der EU dauerhaft zu Ungunsten Deutschlands verändert / Ein Gespräch mit Prof. Hans-Werner Sinn über sein Buch "Der schwarze Juni"

(ots) - "Ein Grundproblem der EU ist, dass einerseits

Freizügigkeit besteht und andererseits Sozialstaaten, in die

Einwanderer dann inkludiert werden - das geht an sich nicht", stellt

Prof. Hans-Werner Sinn im Interview mit www.misesde.org fest. Dieser

Widerspruch stellt für Hans-Werner Sinn die eigentliche Triebfeder

des Brexit dar, eines der beiden zentralen Themen seines jüngsten

Buches "Der schwarze Juni". Das andere ist das - im Gegensatz zum

britischen Referendum - öffentlich kaum beachtete Urteil des

Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der Outright Monetary

Transactions (OMTs) der Europäischen Zentralbank. Andreas Marquart,

Vorstand des Ludwig von Mises Institut Deutschland, hat den

renommierten Volkswirt in München besucht und mit ihm über sein Buch

gesprochen.



Der Brexit und das OMT-Urteil sind für Sinn so entscheidend, weil

durch sie die Struktur der EU dauerhaft zu Ungunsten Deutschlands

verändert wurde. Ersteres bricht das strukturelle Patt zwischen den

dem Freihandel und der konservativen Haushaltsführung zuneigenden

Nordländern der EU und den eher protektionistisch und etatistisch

denkenden Südländern zum Vorteil letzterer auf. Mit dem zweiten

erhielt die EZB eine "card blanche", den Euro ohne jede Beschränkung

zu "retten".



Ausgehend von diesen beiden Themenkomplexen berühren Hans-Werner

Sinn und Andreas Marquart im Gespräch viele weitere finanz- und

wirtschaftspolitische Themen. Das Entstehen und die Konsequenzen des

Target-2-Saldensystems spielen dabei ebenso eine gewichtige Rolle wie

die Frage, auf welche Weise das Bankensystem reformiert werden muss,

um den "Kasinokapitalismus" (Hans-Werner Sinn), der das aktuelle

Geschäftsmodell der Banken ist, zu beenden. Sinn betont zudem die

Notwendigkeit grundlegender Reformen des gesamten EU-Systems. Bei

aller Krisenhaftigkeit sei der Brexit auch eine Chance, die EU



zukunftsorientiert umzugestalten.



"Hans-Werner Sinn ist einer der scharfsinnigsten Ökonomen

Deutschlands", stellt Andreas Marquart, Vorstand des Ludwig von Mises

Institut Deutschland, fest. "Es war mir eine Freude, das Gespräch mit

ihm führen zu dürfen. Ich habe sein jüngstes Buch mit großem Gewinn

gelesen und ich bin gespannt auf das nächste Buch - auch wenn Prof.

Sinn sagt ,Der Schwarze Juni' wird sein letztes gewesen sein."



Interview mit Prof. Hans-Werner Sinn über sein Buch "Der schwarze

Juni"



http://www.misesde.org/?p=14517







Pressekontakt:

Wordstatt GmbH

Dagmar Metzger

Tel: +49 89 3577579-0

Email: info(at)wordstatt.de



Original-Content von: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.12.2016 - 13:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1437895

Anzahl Zeichen: 2983

Kontakt-Informationen:

Firma: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung