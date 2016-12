Bewerbungsstart für den SWR3 Comedy Förderpreis (VIDEO)

(ots) -

Bewerbungsphase vom 19. Dezember 2016 bis 10. Februar 2017 auf

SWR3.de und über die SWR3 App / Finalisten treten beim "SWR3 Comedy

Festival" in Bad Dürkheim auf



Comedy-Nachwuchstalente können sich ab heute, 19.12.2016, für den

SWR3 Comedy Förderpreis bewerben, der 2017 zum zweiten Mal ausgelobt

wird. Eingereicht werden können Comedy-Videos über SWR3.de und die

SWR3 App. Bewerbungsschluss ist der 10. Februar 2017. Für SWR3

Programmchef Thomas Jung ist Talentförderung ein wichtiges Element:

"Mit dem Förderpreis wollen wir den Nachwuchs beim Einstieg in die

Comedy-Szene unterstützen. Dafür bieten wir dem Preisträger ein

professionelles Coaching in unserem Comedy-Lab unter Leitung von

Andreas Müller."



Bewerbung bis zum 10. Februar 2017



Für den SWR3 Comedy Förderpreis können sich Einzelpersonen oder

Gruppen mit einem kurzen Video über SWR3.de oder die SWR3 App

bewerben. Ob Musik-Comedy, Stand-up, Kabarett, Satire oder andere

Formen der Comedy: Gezeigt werden soll ein aussagekräftiger

Ausschnitt aus dem eigenen Repertoire. Nach Bewerbungsschluss trifft

die SWR3 Comedy-Redaktion eine Vorauswahl, über die danach auf

SWR3.de abgestimmt werden kann. Die Nachwuchskünstler mit den meisten

Stimmen treten während des "SWR3 Comedy Festivals" vom 4. bis 6. Mai

2017 in Bad Dürkheim gegeneinander an. Dort entscheidet eine Fachjury

unter Vorsitz von Comedy-Chef Andreas Müller über den Gewinner des

"SWR3 Comedy Förderpreises".



Comedy-Coaching durch Andreas Müller



Den oder die Preisträger erwartet neben einem Auftritt beim "SWR3

Comedy Festival" in Bad Dürkheim ein professionelles Coaching im SWR3

Comedy-Lab. Hier können Comicals als Audio und Video produziert

werden. Außerdem stehen ein professionelles Fotoshooting sowie ein

Porträt im SWR3 Club Magazin auf dem Programm. Der Comedy-Nachwuchs



bekommt darüberhinaus zahlreiche Möglichkeiten, sich und sein

Repertoire zu zeigen: live, im Radio und im Web. Die diesjährige SWR3

Comedy Förderpreisträgerin Anne Vogd aus Deidesheim hat diese

Erfahrungen bereits gemacht: "Der Förderpreis ist eine ganz wertvolle

Sache. Jeder der glaubt, dass er in der Comedy seine Zukunft finden

kann, der sollte die Chance nutzen und sich bewerben. Ein besseres

Sprungbrett hätte ich mir für mich nicht vorstellen können."



Comedy ist fest im Programm verankert



Bei SWR3 ist Comedy bereits seit den 1990er Jahren neben Musik und

Information eines der wichtigsten Programmelemente. Seit 2007 ist

Andreas Müller Comedy-Chef von SWR3 und prägt das Programm. Er ist

wie das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky nicht nur im Radio zu

hören, sondern tourt mit einer eigenen Show durch das Sendegebiet.



Weitere Informationen auf www.SWR.de/kommunikation und www.SWR3.de

/ Fotos: www.ARD-Foto.de







Pressekontakt:

Corinna Scheer, Telefon: 07221 929 22986, corinna.scheer(at)SWR.de



Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SWR - Südwestrundfunk bewerbungsstart-fuer-den-swr3-comedy-foerderpreis

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.12.2016 - 13:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1437896

Anzahl Zeichen: 3333

Kontakt-Informationen:

Firma: SWR - Südwestrundfunk bewerbungsstart-fuer-den-swr3-comedy-foerderpreis

Stadt: Baden-Baden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung