Der Kreuzchor - Das Weihnachtskonzert live aus Dresden

(ots) - Ein ganz besonderes Stadionkonzert findet am 22.

Dezember in Dresden statt. Vor 25.000 Zuschauern stimmt der

weltberühmte Dresdner Kreuzchor auf Weihnachten ein. Das MDR

FERNSEHEN überträgt das Ereignis ab 17 Uhr live. MDR JUMP verlost

Familienkarten.



Es wird das Weihnachtskonzert-Ereignis des Jahres: Der Dresdner

Kreuzchor - einer der ältesten und berühmtesten Knabenchöre der Welt

- singt am 22. Dezember die schönsten Weihnachtslieder vor tausenden

Zuschauern in einer großen Open Air-Arena. Das MDR FERNSEHEN

überträgt das Event zum ersten Mal live aus dem Dresdner

Dynamo-Stadion. Bereits im vergangenen Jahr lud der Chor zum Auftakt

seines 800-jährigen Bestehens zu einem öffentlichen Konzert in das

DDV-Stadion nach Dresden und entfachte unvergessliche emotionale

Momente in einem Lichtermeer unter freiem Himmel.



Der traditionsreiche Knabenchor präsentiert an diesem Abend

bekannte Advents- und Weihnachtslieder sowie Stücke aus seinem

klassischen Repertoire und lädt das Publikum zum Mitsingen ein. Im

Programm finden sich allseits bekannte Weihnachtslieder wie "Herbei,

o ihr Gläubigen", "O du fröhliche" oder "Stille Nacht" ebenso wie

Gounods Bachadaption "Ave Maria" und Humperdincks Abendsegen aus der

Oper "Hänsel Gretel". Hinzu kommen internationale Hits wie "Let it

snow" oder "Jingle Bells" bis hin zur spanischen Weihnacht "Feliz

Navidad". Außerdem wird es musikalische Gäste geben. Unter anderem

tritt der Kreuzchor erstmals mit der Pop-Sängerin Cassandra Steen

auf. Präsentiert wird der Abend von Schauspieler Thomas Rühmann ("In

aller Freundschaft").



Die Karten für das Adventskonzert sind inzwischen nahezu

ausverkauft. Restkarten sind im Internet unter www.adventskonzert.de

oder telefonisch unter (01805) 303435 sowie am Konzerttag an der

Abendkasse erhältlich. MDR JUMP verlost bis zum Donnerstag in seinem



Programm täglich Familienkarten für die VIP-Loge (für je maximal vier

Personen).







