L1 investiert bis zu 3 Mrd. USD in Einzelhandelsstars von morgen; John Walden und Clive Humby in den Beirat für Einzelhandelsinvestments von L1 berufen

LetterOne (L1), das internationale Investmentunternehmen, gibt

heute die Gründung von L1 Retail bekannt, einer neuen

Investmenttochter.



L1 Retail ist bestrebt, Einzelhandelsstars des 21. Jahrhunderts

zu finden und zu entwickeln, zunächst in Europa einschließlich

Großbritannien und in den Schwellenländern (ausgenommen Russland). L1

Retail wird in eine kleine Anzahl von Einzelhandelsunternehmen, die

das Potenzial haben, in ihrem jeweiligen Segment und Markt

Marktführer zu werden, bis zu 3 Mrd. USD investieren.



L1 Retail wird sich auf Unternehmen konzentrieren, deren

Kundenangebot ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis und Komfort

widerspiegelt, sowie auf Einzelhandelsunternehmen in den Bereichen

Gesundheit und Wellness.



L1 ist überzeugt, dass eine Kombination von stationären und

Online-Anlagen in Verbindung mit modernster Analytik und Logistik das

Wachstum in den nächsten 10 bis 20 Jahren vorantreiben wird.

Einzigartige Geschäftsmodelle mit effizienten Wachstumsplattformen

und "Best-in-Class"-Managementteams werden in den

Investmententscheidungen von L1 Retail vorherrschend vertreten sein.



Das Investmentteam von L1 Retail, das seinen Sitz in London haben

wird, wird von Managing Partner Stephan DuCharme geführt, dem

ehemaligen CEO und derzeitigen nicht-exekutiven Präsidenten des

Verwaltungsrats der X5 Retail Group, Russlands größtem

Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen mit mehr als 70-jähriger

Erfahrung in sowohl Investment als auch Einzelhandel.



Mikhail Fridman, Gründer von L1, sagte zum Start von L1 Retail:



"Als Unternehmer haben wir in mehr als 20 Jahren das größte

Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen Russlands aufgebaut.Es ist unser

Ziel, aus unserer Erfolgsbilanz Nutzen zu ziehen, in die nächste

Generation internationaler Einzelhandelsunternehmen zu investieren



und diese aufzubauen.



"Aktuelle Trends auf den globalen Verbrauchermärkten und ständige

technologische Umbrüche stellen eine einzigartige Chance dar, hybride

Plattformen für Wachstum und Wertsteigerung im Einzelhandel

aufzubauen", so Fridman.



Zum Start von L1 Retail sagte Stephan DuCharme:



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit erfahrenen

Managementteams, um neue führende Einzelhandelsunternehmen zu

schaffen.Unser langfristiger Zeithorizont für Investitionen in

Verbindung mit einer disziplinierten Umsetzung der Strategie und

unserer Erfahrung im Einzelhandelssektor wird interessante

Investmentchancen eröffnen."



L1 Retail freut sich bekanntgeben zu können, dass John Walden,

ehemaliger CEO der Home Retail Group, und Clive Humby, einer der

Gründer von dunnhumby, mit sofortiger Wirkung in den Beirat von L1

Retail berufen wurden.



John Walden trat im Februar 2012 bei Argos als Managing Director

ein. Seine Führung war entscheidend für die digitale Transformation

von Argos zu einem modernen Unternehmen in seinem Bereich. Daraufhin

wurde er im März 2014 zum CEO der Home Retail Group ernannt, zu der

Argos, Homebase und Habitat gehören. John Waldens Erfolgsbilanz bei

Unternehmen wie der Home Retail Group, Best Buy und Peopod wird L1

Retail beim Aufbau führender Unternehmen im Einzelhandelsbereich

leiten.



Zum Start von L1 Retail sagte John Walden:



"Ich freue mich darauf, Teil von etwas Neuem und Unternehmerischen

zu sein - und dazu beizutragen, ein neues Einzelhandelsportfolio von

Grund auf aufzubauen. Der Einzelhandelsmarkt erlebt ständigen Wandel.

Das schafft neue Chancen für Investoren mit einer echten

Einzelhandelsvision, die aber auch die Fähigkeit besitzen, eine

langfristige Strategie diszipliniert umzusetzen."



Dunnhumby, gegründet von Clive Humby und Edwina Dunn,

transformierte durch Datenanalyse das Verständnis von Supermärkten

für Einkaufsgewohnheiten und führte neben anderen Erfolgen zur

Schaffung des bahnbrechenden Kundenkartensystems von Tesco und zu

einem erfolgreichen Gemeinschaftsunternehmen mit Kroger in den USA.

Clive Humbys Verständnis des Kundenverhaltens und der

Verbrauchertrends wird für L1 Retail bei der Investition in neue

Wachstumsplattformen von unschätzbarem Wert sein.



Zum Start von L1 Retail sagte Clive Humby:



"Das Verständnis des Kundenverhaltens und die Anpassung an neue

Trends sind entscheidend für den Erfolg. Daten sind das neue Öl. Sie

sind unglaublich wertvoll, aber unverarbeitet können sie nicht

wirklich verwendet werden. Ich freue mich darauf, mit L1 Retail bei

der Investition in neue Wachstumsplattformen zusammenzuarbeiten, um

aufkommende Verbrauchertrends und Themen zu erkennen."



L1 Retail gehört zu L1, dem internationalen Investmentunternehmen

in Privatbesitz, das 2013 gegründet wurde.Ziel von L1 ist, ein

diversifiziertes globales Investmentunternehmen von Weltklasseformat

aufzubauen. Es handelt sich um einen Langfristinvestor, der in

Sektoren investiert, in denen es Spezialisierung gibt - wie bei

Energie, Telekom und Technologie, Gesundheit und nun dem

Einzelhandelssektor. L1 besitzt Unternehmen und Beteiligungskapital

an Unternehmen mit Betrieben in 31 Ländern auf der ganzen Welt. L1

ist aktiv auf der Suche nach weiteren Investmentchancen.



Biografie



John Walden



John Walden begann seine Karriere im Einzelhandel in den USA bei

Peapod. Im Jahr 1999 wechselte er als President des Geschäftsbereichs

Internet und Direktvertriebskanäle zu Best Buy und arbeitete dort

auch als Executive Vice President, Human Capital and Leadership, und

schließlich als Executive Vice President der Customer Business Group.

Später trat er Sears bei, wo er für Marketing, Merchandising und das

Internet, Kataloge und Heimservice verantwortlich war. Im Februar

2012 wechselte er als Managing Director zu Argos und wurde im März

2014 zum Chief Executive der Home Retail Group ernannt.



Clive Humby



Clive Humby ist ein Investor und Vorstandsmitglied bei Purple

Seven. Zusätzlich ist er Chief Data Scientist bei Starcount und

erforscht mathematische Methoden zum Aufbau von Einsichten in soziale

Medien, um Einfluss, Effektivität und Stimmungen von

Verbraucherstämmen, Stars und Marken zu verstehen. Davor war er

Gründer und Vorstandsmitglied von dunnhumby und leistete

Pionierarbeit beim Einsatz von Technologie zum Verständnis des

Verbraucherverhaltens. Vor dunnhumby war Clive Humby Leiter des

Technikteams, das die erste kommerzielle Anwendung von

Volkszählungsdaten auf des Verbrauchermarketing und das ACORN-System

bei CACI entwickelte. Er ist außerdem Gastprofessor für integriertes

Marketing an der Northwestern University in Evanston, IL., USA, und

für Marketing an der Cranfielsd University und wurde zudem vor kurzem

Director on the Board of Friends an der Royal Academy.



Stephan DuCharme



Stephan DuCharme ist seit November 2015 nicht-exekutiver Chairman

der X5 Retail Group.Im Zeitraum 2012-2015 war er CEO von X5 und

leitete die strategische Umorientierung des Unternehmens zum am

schnellsten wachsenden und inzwischen größten

Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen in Russland. Er verfügt über

mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz-und Einzelhandelssektor. Davor

hatte er Geschäftsleitungspositionen in Family Offices (SUN Group,

Alfa Group) und bei Finanzinstituten (Europäische Bank für

Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) und Salomon Brothers Inc.) inne.

Er besitzt einen Abschluss mit Auszeichnung von der Universität von

Kalifornien in Berkeley und erhielt seinen MBA von INSEAD ab.







