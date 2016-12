LEDitgo erweitert Portfolio um Highlight-Produkt für Outdoor-Anwendungen

LEDitgo hat das Angebot an LED-Modulen für den Outdoor-Bereich um ein weiteres Highlight-Produkt mit der Bezeichnung rX3io erweitert. Alleinstellungsmerkmal ist die Auflösung von 3,9 mm.

LEDitgo rX3io (Foto: LEDitgo, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

(firmenpresse) - Dazu Thilo Strack, Geschäftsführer von LEDitgo: „Die Entwicklung dauerte 1,5 Jahre. Wir haben in dieser Zeit ausgiebig getestet und verschiedene Pixelabstände und LED-Typen ausprobiert, um bei der sehr geringen Pixeldichte ein optimales Ergebnis von Helligkeit und Schwarzwerten zu erzielen. Jetzt sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“



Das Equipment lässt sich +/- 3 Grad konkav und konvex verbauen. Besonderes Augenmerk haben die Entwickler zudem auf die Service-Möglichkeiten gelegt. Die Module sind mit einem speziellen Schnellverschluss und magnetischer Arretierung ausgestattet und können werkzeuglos nach vorn und hinten entfernt werden. Weiterhin ist es möglich, die Controllerbox komplett zu tauschen. Der Frame ist „erkletterbar“.



Die rX3io Module von LEDitgo haben das Format 500 x 500 x 100 mm, wiegen 9,7 Kilogramm und sind mit der Ausstattung gemäß IP65 in- und outdoortauglich. Der Pixelabstand von realen 3,906 mm ermöglicht eine Auflösung von 128 x 128 Pixel pro Frame. Der Kontrast beträgt 4.000 : 1, die Helligkeit 5.500 Nits kalibriert beziehungsweise 6.500 Nits unkalibriert.



Ausgestattet sind die Module mit dem Treiber MBI5252 für 3.840 Hz refresh bei 1/8 Scan und den LEDs SMD1921 High-Level Black Body LEDs mit Shadern von Nationstar. Als Netzteil kommt ein lüfterloser Delta DPS300AB96A 88-264 Vac inklusive hocheffizienter PSU und als Receivingcard eine Novastar XC100 zum Einsatz.



Für das neue Material hat LEDitgo einen großen Cross-Rental-Stock angelegt. Das ermöglicht Kunden den Zugriff auf mehr als 600 Module von der gleichen Batch – also identischen Farb- und Helligkeitswerten.































Unternehmensinformation / Kurzprofil:

LEDitgo Videowall Germany GmbH

LEDitgo wurde 2011 von Thilo Strack und Jochen Knöll gegründet. Das Unternehmen wird seither gemeinsam von ihnen geleitet. LEDitgo konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von leistungsfähigen LED-Videoprodukten. Alle Module sind EMV-konform und von einem deutschen Messlabor zertifiziert. Firmensitz ist in Reutlingen, eine Niederlassung mit Demoräumen besteht in Mannheim.

Heeräckerstraße 6

D-72768 Reutlingen

Telefon: +49 (0) 7121 / 13 888 50

Internet www.leditgo.de

Ansprechpartner: Thilo Strack

eMail: info(at)leditgo.de

Newslounge

Hopfenfeld5

D-31311 Uetze

Telefon 0 51 73 / 98 27-48

Fax 0 51 73 / 98 27-39

E-Mail: info(at)newslounge.de

