Embratur wirbt mit weltweiter TV-Kampagne

Im Anschluss an Rio 2016 wird Brasilien intensiv im Ausland promotet





Brasilien, 19. Dezember 2016 Unter Eindruck der hervorragenden Ergebnisse der Olympischen und Paralympischen Spiele in Rio 2016 mit mehr als einer halben Million ausländischer Besucher, hat Embratur (das brasilianische Tourismusbüro) ein Dankeschön an die Besucher formuliert: eine erneute Einladung der Touristen ins Reiseland Brasilien – dieses Mal zum Sommerurlaub! Unterdessen hat die Behörde eine stimmungsvolle Öffentlichkeitskampagne gestartet, die bis zur Jahreswende bei den weltweit größten TV-Sendern zu sehen sein wird.



(firmenpresse) - Die TV-Kampagne läuft bereits auf Englisch und Spanisch im Netz des US-Nachrichtensenders CNN. Dadurch werden allein durch diesen Sender mehr als 250 Millionen Haushalte in 167 Ländern erreicht. Darüber hinaus wird der Dank an alle, die das Land während der Olympischen und Paralympischen Spiele erlebt haben, in sieben Ländern Lateinamerikas, zehn europäischen Ländern, in Kanada sowie in vier Städten der USA gezeigt. Insgesamt werden bis Ende Dezember 800 Werbeclips ausgestrahlt.



Für den Präsidenten von Embratur, Vinicius Lummertz, ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, den Tourismus in Brasilien anzukurbeln. Die Vielfalt der Reiseziele ist Grund genug zu zeigen, dass Brasilien der Welt noch weitaus mehr zu bieten hat: „Nach den Spielen befinden sich Rio de Janeiro und Brasilien im Fokus vieler Menschen auf der Welt, von denen ein großer Teil auch potentielle Touristen sind. Wir möchten uns für das Kommen dieser Besucher bedanken und den Wunsch bei den ausländischen Gästen wecken, mehr von unserem faszinierenden Land kennenzulernen.“



Als erster Schritt wurde kurz nach den Spielen in Rio 2016 ein Spot von 30 Sekunden in Südamerika, Europa und Asien ausgestrahlt. In dem neuen Video werden ebenso Bilder von Fans in Rio wie auch von verschiedene Sportarten, die Bestandteil der Spiele waren, gezeigt. Gleichzeitig werden Gastronomie und Bilder der wunderschönen brasilianischen Strände, der kulturellen Vielfalt und der fröhlichen Mentalität des brasilianischen Volkes gezeigt. Der Clip wird mit einer herzlichen Einladung abgeschlossen: „Vielen Dank für Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Sie beim nächsten großen Event: dem Sommer!“



„Diese Werbespots werden bis Ende Dezember ausgestrahlt. Allein in Europa, dem Nahen Osten und Afrika können mehr als 200 Millionen Haushalte unsere Kampagne im TV sehen“, ergänzt Sergio Flores, Marketingleiter von Embratur.



Video zur Kampagne in Englisch: https://www.youtube.com/watch?v=7aoKWJH6Ar4







Über EMBRATUR

Das Brasilianische Tourismusbüro (Embratur) steht unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Tourismus und ist hauptverantwortlich für alle internationalen Marketingaktivitäten. Diese umfassen unter anderem die Promotion brasilianischer Produkte und Dienstleistungen im Ausland sowie die Förderung Brasiliens als Reiseziel im internationalen Wettbewerb. Die weltweit vernetzten Tourismusbüros arbeiten gemeinsam an dem Ziel, die soziale und ökonomische Struktur sowie das positive Image Brasiliens zu festigen und weiter auszubauen. Als Orientierung bei ihren Aktionsprogrammen dient der Marketingplan „Plano Aquarela – Internationales Tourismusmarketing“.

www.visitbrasil.com





Pressekontakt

Simone Kalski

Ogilvy Public Relations

Tel. + 49 211 49 700 737

simone.kalski(at)ogilvy.com



Instagram: (at)visitbrasil

Twitter: www.twitter.com/visitbrasil









http://www.visitbrasil.com



