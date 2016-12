Die Renaissance der Innenstadt - Fachhandel als Gewinner des Weihnachtsgeschäftes 2016 / Befragung von BearingPoint und dem IIHD Institut macht Hoffnung auf einen Einkaufsendspurt

(ots) - Eine Woche vor Weihnachten ist

knapp die Hälfte des Weihnachtsbudgets der Deutschen noch nicht

ausgegeben. Damit verbleibt ein freies Umsatzpotenzial von knapp 50

Prozent für die letzten Einkäufe. Dies zeigen die Ergebnisse der

alljährlichen Konsumentenbefragung des IIHD Instituts und der

Unternehmensberatung BearingPoint. Die Untersuchung wurde auf den 20

passantenstärksten Einkaufsstraßen Deutschlands durchgeführt. In den

Großstädten Nürnberg, Mannheim, Hamburg, Düsseldorf und München

lassen die Vorweihnachtstage auf ein kräftiges Umsatzplus hoffen,

während das verbleibende Umsatzpotenzial in Leipzig, Essen und

Stuttgart mit durchschnittlich 33 Prozent deutlich moderater

ausfällt. Die Entwicklung insgesamt bestärkt den Trend zum immer

späteren Weihnachtseinkauf.



Der Online-Handel schwächelt - Innenstadt-Geschäfte rücken wieder

stärker in den Fokus



Während in den vergangenen Jahren der Online-Handel als zentraler

Wachstumstreiber des Weihnachtsgeschäftes galt, sind dort in diesem

Jahr erstmals wieder leicht rückläufige Wachstumsraten zu beobachten,

was auch eine Analyse der historischen Wachstumsraten belegt. Demnach

verzeichnete der Online-Handel im März und Juli dieses Jahres

erstmals seit 2011 negative Wachstumsraten von bis zu drei Prozent

gegenüber der Vorjahresperiode (Statistisches Bundesamt 2016). Bis

zum letzten Adventswochenende wurden durchschnittlich 28 Prozent der

Weihnachtseinkäufe online getätigt, was einen Rückgang von sieben

Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr darstellt und damit einen

weiteren Trend aufzeigt. Die bisher realisierten Online-Käufe bleiben

um durchschnittlich sechs Prozentpunkte deutlich hinter den geplanten

zurück. Die befragten Konsumenten verfügen demnach noch über 18

Prozent ihres ursprünglich geplanten Online-Budgets. Zum Vergleich:

Am dritten Adventssamstag 2015 hatten die Deutschen bereits 97



Prozent ihres Online-Budgets ausgeschöpft. In den Großstädten

Mannheim, Nürnberg, München und Heidelberg liegen die bisher

realisierten Online-Käufe um bis zu 22 Prozentpunkte hinter den

geplanten Käufen zurück.



"Profiteur des schwächeren Online-Kaufverhaltens wird

erwartungsgemäß der stationäre Handel sein. Insbesondere in den Tagen

kurz vor dem Weihnachtsfest zeigen sich immer weniger Kunden bereit,

das Risiko einer zu späten Lieferung beim Online-Kauf einzugehen und

entscheiden sich für innerstädtische Handelsformate. Diese

Entwicklung bezeichnen wir als Renaissance der Innenstadt",

kommentiert Kay Manke, Partner bei BearingPoint.



Klarer Gewinner der Cross-Channel-Wachstumsdynamik ist der

Facheinzelhandel. Gegenüber dem Vorjahr wächst die Bedeutung des

Fachhandels um sechs Prozentpunkte auf 49 Prozent. Eine seit 2013

erstmals wieder abnehmende Preissensibilität der deutschen

Konsumenten untermauert diesen Trend.



Cross-Channel-Handel als Wachstumstreiber im Weihnachtsgeschäft

2016



Der zunehmenden Vernetzung von Kanälen und den daraus

resultierenden Wechselwirkungen wird eine zentrale Bedeutung im

diesjährigen Weihnachtsgeschäft zuteil. Die Online-Weihnachtseinkäufe

sind bei knapp 19,5 Prozent der Befragten durch den stationären

Handel beeinflusst, etwa wenn sie online ein Weihnachtsgeschenk

kaufen, was sie vorher im stationären Handel entdeckt haben. Von

einem digitalen Einfluss auf stationäre Umsätze berichten 20,3

Prozent der Deutschen. Diese Tendenz ist besonders stark in Mannheim,

Frankfurt am Main und Karlsruhe zu verzeichnen. So sind

beispielsweise in Mannheim 40 Prozent der stationären Umsätze durch

den Online-Handel geprägt. Die intensive Verwendung von mobilen

Endgeräten während des Weihnachtseinkaufs agiert dabei als

Beschleuniger dieser Wechselwirkungen.



"Zunehmende Wechselwirkungen zwischen den Kanälen bewirken in der

Konsequenz, dass sich einstige Kundentypen wie 'der stationäre

Käufer' und 'der Online-Käufer' längst nicht mehr trennscharf

unterscheiden lassen. Vielmehr zeichnet sich das Bild eines hybriden

Konsumenten, der gleichermaßen on- wie offline aktiv ist und auch

während des Kaufprozesses Kanäle wechselt. Mehr als zwei Drittel der

Deutschen planen, ihre Weihnachtseinkäufe nicht nur im stationären,

sondern auch im Online-Handel zu tätigen. Dies bedeutet zwar einen

Rückgang um vier Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Diese

Ergebnisse unterstreichen jedoch die geringeren Wachstumsprognosen

des Online-Handels und heben die Schwierigkeit einer eindeutigen

Umsatzzuordnung zu bestimmten Vertriebskanälen hervor", so Prof. Jörg

Funder, Geschäftsführender Direktor IIHD Institut.



Über die Holiday Newsletter



BearingPoint und das IIHD Institut verfolgen bereits seit langen

Jahren die Entwicklungen des Weihnachtsgeschäftes und fassen die

Erkenntnisse in ihrer Publikationsreihe "Holiday Newsletter"

zusammen. Dabei werden Strategien, aktuelle Trends und Innovationen

im Weihnachtsgeschäft analysiert und kommentiert.



Der aktuelle Holiday Newsletter ist unter dem folgenden Link

verfügbar: http://ots.de/LwlMq



Über das IIHD Institut



Das IIHD Institut ist der im deutschsprachigen Bereich führende

Think Tank für managementrelevante Fragestellungen in den Branchen

Handel, Konsumgüter und konsumentennahe Dienstleistungen. Unabhängig

und eigenfinanziert versteht sich das IIHD Institut als Themenbildner

und Partner in komplexen Transformationsprojekten. Als

wissenschaftliches Institut an der Hochschule Worms verfolgt es einen

kontextgetriebenen, problemfokussierten & interdisziplinären

Forschungs- und Beratungsansatz. Das IIHD | Institut wendet sich

damit von langwierigen, isolierten Forschungsbestrebungen mit

unklarem Praxisbezug ab. Vielmehr wird in kooperativen Projekten

Forschung mit direkter Wirkung in den Unternehmen betrieben. Praxis-

und anwendungsbezogene Forschung, Beratung und Weiterbildung sind

dabei in themenbezogene Competence Center gegliedert.



Für weitere Informationen: www.iihd.de



Über BearingPoint



BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen permanent verändern und die daraus

entstehenden komplexen Systeme flexible, fokussierte und individuelle

Lösungswege erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel,

der Finanz- und Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichen

Verwaltung, profitieren von messbaren Ergebnissen, wenn sie mit uns

zusammenarbeiten. Wir kombinieren branchenspezifische Management- und

Fachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenen

Produkt-Entwicklungen, um unsere Lösungen an die individuellen

Fragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partnerschaftliche,

ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmenskultur

und hat zu nachhaltigen Beziehungen mit vielen der weltweit führenden

Unternehmen und Organisationen geführt. Unser globales

Beratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt

Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für

einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.



Weitere Informationen: Homepage: www.bearingpoint.com

Toolbox: http://toolbox.bearingpoint.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bearingpoint

Twitter: (at)BE_DACH







Pressekontakt:

Pressekontakt IIHD Institut

Prof. Dr. HSG Jörg Funder, Geschäftsführender Direktor

Tel.: +49 171 7619371

E-Mail: presse(at)iihd.de



Pressekontakt BearingPoint

Alexander Bock

Manager Communications

Tel.: +49 89 540338029

E-Mail: alexander.bock(at)bearingpoint.com

Twitter: (at)BE_DACH



