NABU zieht positive Bilanz der Weltnaturschutzkonferenz in Mexiko

(ots) - Der NABU hat eine positive Bilanz der

13.Vertragsstaatenkonferenz der UN-Konvention über die Biologische

Vielfalt gezogen, die am Wochenende in Cancún/Mexiko zu Ende gegangen

ist. NABU-Präsident Olaf Tschimpke: "Die Beschlüsse sind wegweisend,

vor allem für die Landwirtschaft. Die Regierungen der Welt haben sich

in Cancún verpflichtet, ihre Agrarpolitik in Einklang mit

Naturschutzzielen zu bringen. Damit haben Deutschland und die ganze

EU jetzt eine klare Marschroute für die anstehende Reform der

Agrarsubventionen nach 2020, von der sie nicht mehr abweichen

dürfen."



Gerade der massive Pestizideinsatz in der Landwirtschaft führt

weltweit zum Verlust von biologischer Vielfalt. "Er belastet Böden,

Grundwasser und ist eine wesentliche Ursache für den alarmierenden

Rückgang von Feldvögeln, Insekten und vielen weiteren Arten", so

Tschimpke. Vor diesem Hintergrund begrüßt der NABU, dass mehrere

EU-Staaten in Mexiko eine "Koalition der Willigen für Bestäuber"

gegründet haben. Die Gruppe, der auch Deutschland angehört, will

Bienen und andere Insekten besser schützen. Auch wollen sie nationale

Strategien zum Schutz von Bienen und Insekten entwickeln und

beispielsweise nach Alternativen zu Pestiziden suchen. "Gerade

Insekten, die den überwiegenden Anteil unserer Artenvielfalt

ausmachen und denen eine besondere Bedeutung im Naturhaushalt

zukommt, sind in besonders erschreckend hohem Maße betroffen. Diese

Biodiversitätsverluste müssen sehr ernst genommen werden, da das

Aussterben von Arten irreparabel ist und auch zahlreiche ökonomische

Folgen hat", so Tschimpke weiter. Der NABU fordert den Wandel hin zu

einer ökologisch verträglichen Forst- und Landwirtschaft, eine an der

nachhaltigen Bewahrung der Biodiversität ausgerichtete Agrarförderung

sowie konkret für Deutschland den Aufbau eines bundesweiten

Biodiversitätsmonitorings für Insekten sowie die Förderung der



Forschung zum Insektensterben. Zudem ist auf EU- und Bundesebene

dringend eine Überprüfung des Zulassungsverfahrens von Pestiziden

geboten, um die weitreichenden Auswirkungen auf Natur und Umwelt

umfassender abschätzen zu können - unter strikter Wahrung des

Vorsorgeprinzips.



Die UN-Vertragsstaaten haben sich in Mexiko auch auf den Abbau

biodiversitätsschädlicher Subventionen geeinigt. "Die in Cancún

einstimmig verabschiedeten Beschlüsse machen deutlich, dass

Ernährungssicherung und produktive Landwirtschaft auf Dauer nur

möglich sind, wenn die Biodiversität weltweit erhalten wird.

Naturschutz kann daher nicht mehr länger allein eine Aufgabe der

Umweltminister sein - er muss Sache der Regierungschefs werden", so

Tschimpke.



Auch in anderen Bereichen wurden in Cancún wichtige Beschlüsse

gefasst, sei es bei der Identifizierung zusätzlicher Meeresgebiete

von ökologischer Bedeutung, bei der Annahme eines Aktionsplans für

die Wiederherstellung geschädigter Wälder und anderer Ökosysteme und

dem Beschluss, dass Klimaschutzmaßnahmen nicht auf Kosten der

biologischen Vielfalt gehen dürfen.



"Cancún hat bestätigt, dass die Biologische Vielfalt für die

Zukunft der Menschheit mindestens ebenso überlebensnotwendig ist wie

der Klimaschutz. Die Regierungen haben hier bislang viel zu wenig

Fortschritte gemacht, wie unsere in Cancún veröffentlichte Analyse

gezeigt hat. Es bleiben nur noch vier Jahre und sehr viele

Hausaufgaben um die vereinbarten Ziele für 2020 zu erreichen", sagte

Konstantin Kreiser, NABU-Leiter für Globale Naturschutzpolitik, der

die Verhandlungen vor Ort begleitet hat.



Mehr Infos:



NABU-Informationen und Forderungen zur COP13: www.NABU.de/cop13



NABU-COP13-Blog mit Fortschrittsanalyse der CBD-Staaten:

https://blogs.nabu.de/naturschaetze-retten/zwischenbilanz/



NABU-Reformvorschläge für die EU-Agrarpolitik:

www.NABU.de/agrarreform2021



NABU-Resolution zum Insektenrückgang:



www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/artenschutz/nabu-bvv_2016_re

solution_insektenrueckgang.pdf







