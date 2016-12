PROJECT Investment Gruppe schließt institutionellen Spezial-AIF zum Jahresende

Weitere erfolgreiche Platzierung des Bamberger Emittenten PROJECT

Jürgen Uwira, Geschäftsführer der PROJECT Real Estate Trust GmbH

(firmenpresse) - Bamberg, 08.12.2016: Nach erfolgreichem Platzierungsverlauf schließt die PROJECT Investment Gruppe ihren auf die Bedürfnisse von institutionellen Investoren ausgerichteten Immobilienentwicklungsfonds »Vier Metropolen II« zum 31. Dezember des Jahres. Der rein eigenkapitalbasierte Spezial-AIF des Bamberger Emittenten PROJECT hat bislang 110 Millionen Euro akquiriert. Bis zu 30 Millionen Euro sollen bis zur Fondsschließung noch hinzukommen.

Der schwerpunktmäßig auf Wohnimmobilienentwicklungen in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und München fokussierte Spezial-AIF »Vier Metropolen II« der PROJECT Investment Gruppe wird zum Jahresende geschlossen. Sieben institutionelle Investoren, darunter Versorgungswerke, Versicherungen und Pensionskassen, haben den rein eigenkapitalbasierten Immobilienentwicklungsfonds bisher mit 110 Millionen Euro Eigenkapital ausgestattet. Zwei weitere Großinvestoren planen zum finalen Closing bis Jahresende noch beizutreten, so dass sich die Kapitalzusagen nach Schließung dann auf voraussichtlich 120 bis 140 Millionen Euro belaufen werden. »Vier Metropolen II hat bereits in zwei attraktive Wohnimmobilienentwicklungen investiert, darunter in die Sigwolfstraße in Erding bei München sowie in die Eschollbrücker Straße 12 in Darmstadt in der Metropolregion Frankfurt am Main«, so Jürgen Uwira, Geschäftsführer der PROJECT Real Estate Trust GmbH, einem Unternehmen der PROJECT Investment Gruppe.



Nachfolgefonds der PROJECT Investment Gruppe fokussiert auch auf Wien

Zunächst konzentriert sich PROJECT auf weitere Investitionen für den »Vier Metropolen II«. Für Mitte 2017 ist das Nachfolgeangebot für institutionelle Investoren geplant. Dabei soll im nächsten institutionellen Spezial-AIF der Franken die für PROJECT charakteristische Fondssicherheitsarchitektur mit reiner Eigenkapitalbasis, breiter Risikostreuung in mehrere Objektentwicklungen in verschiedenen Metropolregionen und Fokussierung auf den Neubau von Eigentumswohnungen wieder zur Anwendung kommen. "Erstmals wird dabei neben deutschen Metropolregionen auch die österreichische Hauptstadt Wien zu den Investitionszielen zählen“, verlautbart es aus dem Hause der PROJECT Investment Gruppe.

















Die PROJECT Investment Gruppe ist spezialisiert auf die Entwicklung, die Verwaltung und das Management von Kapitalanlagen im Bereich der Immobilienentwicklung. Seit 1995 beweist die Gruppe, dass es in jeder Marktsituation Erfolgs- und Stabilitätsstrategien mit Immobilien gibt und nutzt diese konsequent für ihre Investoren. Das rein eigenkapitalbasierte Produktportfolio umfasst die PROJECT Publikumsfondsreihe, sowie semi-professionelle und institutionelle Konzepte.







PROJECT Investment Gruppe

