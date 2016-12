Seelenblüten

Sanfte Medizin für eine neue Zeit

(firmenpresse) - Tipps für ein gesundes und durchgeistigtes Leben

Von Natur aus sind wir gesund. Fallen wir allerdings aus unserer inneren Ordnung und den Regeln des Lebens heraus, entsteht Krankheit. Geistige Heilung setzt nicht an der Krankheit an, sondern arbeitet immer an der Gesundheit. Sie bezieht sich auf den feinstofflichen Körper des Menschen und unterstützt seine Selbstheilungskräfte. Geistige Heilung holt den Menschen auf einer höheren Ebene des Menschseins ab.

Was braucht es für Weltfrieden? Wie entfaltet sich Liebe in uns? Wie arbeite ich mit der Kraft des Herzens? Um tatsächlich Heilung zu finden - für die Welt wie für uns selbst - bedarf es der inneren Arbeit. Der Weltfrieden hängt mit unserer persönlichen Anstrengung zusammen, in uns selbst Frieden zu finden. Das Herzensanliegen des Autors ist es, Menschen über einen Zugang zu sich selbst zurück in die Selbstbestimmung und zur Quelle allen Seins zu begleiten.

Wer etwas bewegen und seinem inneren Wachstum Ausdruck verleihen möchte, findet im Buch zahlreiche nützliche Impulse, um seine Potentiale in allen Lebensbereichen zu entfalten. Ein Buch für alle, die neue Wege der Gesundung und des "Aufwachens" gehen möchten und offen für komplementäre Methoden sind. "In Wahrheit sind wir grenzenlos", so der Autor Norbert O. M. Feilhaber.

Seit seiner Kindheit geht Norbert O. M. Feilhaber seinen eigenen Weg. Außergewöhnliche mentale und geistige Erfahrungen führten ihn immer wieder in die Auseinandersetzung mit sich selbst. Neben seinem Beruf als Hochbautechniker begann er früh >Heilung< zu lernen und zu praktizieren. Die Spontanheilung einer körperlichen Herausforderung, die mit schulmedizinischen Methoden sowie Arbeiten an sich selbst nicht behoben werden konnte, erweitere seine Sichtweise und Perspektiven zusätzlich. Das "Spirituelles Opening" veranlasste ihn vollends seinen Seelenweg zu gehen, der sich in seinen Vorträgen, Seminaren, Benefizveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Healing-Konzerten, Heiltagen u.v.a.m. spiegelt. Privates und Berufliches verschmelzen in dieser Berufung. 2012 ist mit Sunnseitn - Zeitschrift für Bewusstsein - ein Non Profit-Projekt entstanden, das auch Menschen ohne Geld eine Stimme geben möchte.

www.sunnseitn.info





tao.de ist das Selfpublishing-Portal, das AutorInnen mit den Themengebieten Neues Bewusstsein, Ganzheitliche Gesundheit und Spiritualität bei allen Schritten von der Idee über die Produktion von Büchern und ebooks bis zu ihrer Vermarktung begleitet. tao.de ist ein Selfpublishing-Portal der J.Kamphausen Mediengruppe.



* Die J. Kamphausen Mediengruppe mit den Verlagen J.Kamphausen, Aurum, Theseus, Lüchow, LebensBaum und der Tao Cinemathek sowie den Selfpublishing Portalen tao.de und Meine Geschichte wurde 1983 in Bielefeld gegründet. Das Lieferprogramm umfasst mehr als 1.000 Titel aus den Themenbereichen ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Wirtschaft. Einzelne Titel erreichen Auflagen in Millionenhöhe.

tao.de

