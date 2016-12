Bayreuth: P&P verlängert Mietvertrag und verkauft Geschäftshaus in Bestlage

(firmenpresse) - Kurz vor Jahresende hat die P&P Gruppe GmbH ein Geschäftshaus in Top-Citylage der Stadt Bayreuth verkauft. Hauptmieter ist die Commerzbank AG, deren Mietvertrag erst im November um 5 Jahre verlängert werden konnte. Mieter der Einzelhandelsflächen ist die Karstadt Warenhaus GmbH. Die Immobilie liegt direkt an der Maximilianstraße, dem zentralsten Punkt der Bayreuther Fußgängerzone. Der unter Denkmalschutz stehende historische Altbau wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und in den folgenden 100 Jahren mehrfach erweitert, umgebaut und modernisiert. Die Mietfläche von knapp 3.000 Quadratmetern verteilt sich auf rund 2.400 Quadratmeter Büro- und auf nahezu 600 Quadratmeter Einzelhandelsnutzung. Der Verkauf des Objekts fand im Rahmen eines Asset Deals statt. Über die Höhe des Kaufpreises und den Namen des Erwerbers haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Die Universitätsstadt Bayreuth, die außer den Regierungssitz Oberfrankens weitere öffentliche und private Verwaltungen beherbergt, ist insbesondere durch die international besuchten und jährlich stattfindenden Richard-Wagner-Festspiele bekannt.





http://www.pp-gruppe.de



Die P&P Gruppe ist Investor und Immobilienentwickler mit Sitz in Fürth, München und Berlin. Das Unternehmen realisiert komplexe Projekte in den Segmenten Büro, Gewerbe, Wohnen und Hotel und ist zudem Experte auf dem Gebiet der Revitalisierung. Als Investor akquiriert und strukturiert P&P Immobilien und Grundstücke mit Entwicklungspotenzial in Süddeutschland, Hessen und Berlin. Geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe ist Michael Peter.

