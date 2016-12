Werüberwintert an der Spitze? Das Duell um die Tabellenführung zwischen Rekordmeister FC Bayern und Aufsteiger RB Leipzig am Mittwoch live nur bei Sky

Bevor sich die Bundesliga in die Winterpause verabschiedet kommt

es am Mittwochabend zum sportlichen Höhepunkt der bisherigen Saison.

Titelverteidiger und Tabellenführer FC Bayern München empfängt

Aufsteiger RB Leipzig, der punktgleich mit dem Rekordmeister auf

Platz zwei der Tabelle steht.



Fünf Jahre ist es her, dass zur Winterpause derartige Spannung im

Titelrennen herrschte und zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand,

wer an der Tabellenspitze überwintert. Ganze acht Jahre liegt es

mittlerweile zurück, dass mit 1899 Hoffenheim letztmals ein

Aufsteiger als Tabellenführer in die Winterpause ging. Unter dem

Trainer Ralf Rangnick konnten die Kraichgauer damals trotz einer

Niederlage am 16. Spieltag in München die Tabellenführung behaupten -

unter dem Sportdirektor Ralf Rangnick benötigt Leipzig am Mittwoch

einen Sieg, um dieses Kunststück zu wiederholen.



Sky berichtet am Mittwoch ab 19.00 Uhr live aus der Allianz Arena.

Moderator Jan Henkel und Sky Experte Lothar Matthäus stimmen die

Zuschauer auf die Begegnungen des Abends ein und analysieren die im

Anschluss. Kai Dittmann kommentiert das Duell um die Tabellenführung.



Darüber hinaus kommt es am 16. Spieltag unter anderem zu den

Paarungen Borussia Dortmund gegen FC Augsburg und HSV gegen FC

Schalke am Dienstag sowie zum Rheinderby zwischen dem Köln und

Leverkusen am Mittwoch. Sky überträgt alle neun Partien des Spieltags

live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky



Konferenz. Am Dienstag begrüßen Moderatorin Jessica Kastrop und Sky

Experte Marcell Jansen die Zuschauer ebenfalls um 19.00 Uhr.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange

Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die

keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und

Monatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR bei allen Begegnungen

des 16. Bundesliga-Spieltags live dabei sein. Über das Internet

bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie

Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren

Streaming-Geräten.



Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die Premiere RB-Doku im Anschluss an das Spitzenspiel



Im Anschluss an die Mittwochsspiele zeigt Sky um 23.00 Uhr die

Premiere des ersten Teils der RB-Doku "Generation Power-Fußball - die

Idee RB Leipzig". Der Film von Sky Autor Jürgen Müller erscheint im

Rahmen der Reihe "Insider - die Sky Sportdokumentation" und begleitet

die drei RB-Stürmer Timo Werner, Davie Selke und Terrence Boyd über

die komplette Saison hinweg bei ihren Erfolgen und Rückschlägen auf

und neben dem Platz.



Der 16. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange

Vertragsbindung mit Sky Ticket:



Dienstag:



19.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport

Bundesliga 1 HD



19.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport

Bundesliga 2 HD



19.45 Uhr: Hamburger SV - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 3

HD und Sky Sport Bundesliga UHD



19.45 Uhr: Borussia Dortmund - FC Augsburg auf Sky Sport

Bundesliga 4 HD



19.45 Uhr: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg auf Sky Sport

Bundesliga 5 HD



Mittwoch:



19.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport

Bundesliga 1 HD



19.45 Uhr: FC Bayern München - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga

2 HD und Sky 3D



19.45 Uhr: 1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport

Bundesliga 3 HD



19.45 Uhr: 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen auf Sky Sport

Bundesliga 4 HD



19.45 Uhr: Hertha BSC - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 5

HD



19.45 Uhr: FC Ingolstadt - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6

HD



23.00 Uhr: "Generation Power-Fußball - die Idee RB Leipzig" auf

Sky Sport Bundesliga 1 HD







