Zusammenarbeit in der WCA, Zusammentreffen in Yinchuan

(ots) - Der 9. Dezember war für die WCA

ein besonderer Tag, an dem das WCA Global eSports Summit und die

WCA2016 Grand Finals in Yinchuan City, einer Oase im Hinterland,

stattfanden.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/450641/WCA_Gather_together_

in_Yinchuan.jpg



Mehr als 20 Gäste von eSports-Allianzen und -Vereinigungen aus

verschiedenen Ländern der Welt nahmen am WCA2016 Global eSports

Summit teil. Unter dem Motto "ein neuer Planet für eSports"

untersuchten sie unterschiedliche Probleme des eSports-Ökosystems aus

verschiedenen Gesichtspunkten.



Während des Gipfeltreffens unterzeichnete Xu Xuefeng, General

Manager der WCA, mit den Gästen verschiedene Absichtserklärungen

(MOA), die darauf abzielen, breiten Konsens über die Vertiefung der

strategischen Zusammenarbeit untereinander zu erzielen, die

Mitglieder internationaler Sportverbände in die Untersuchung der

Möglichkeit von Ressourcenteilung zu involvieren, um innerhalb der

eSports-Branche Vorteile zu erzielen, das Äquivalent olympischer

Spiele für eSports-Wettkämpfe zu schaffen, und innerhalb der

eSports-Branche insgesamt eine gesunde und diversifizierte

Entwicklung zu fördern.



Des Weiteren wurde der Plan für WCA2017 Wettkämpfe bekanntgegeben,

einschließlich professioneller Wettkämpfe, der World Contest

Championship, Universitätswettkämpfe und allen offenstehender

Qualifikationen. Die professionellen Wettkämpfe finden in China, im

asiatisch-pazifischen Raum, im Mittleren Osten, in Amerika und in

Europa statt.



"Die WCA ist die führende eSports-Organisation in Asien und ihr

Team arbeitet daran, sie zu bekanntesten eSports-Organisation

weltweit zu machen. Sein Fachwissen und Engagement konzentrieren sich

darauf, die Qualität der Wettkämpfe einzigartig zu gestalten", sagte

Daniel Cayres Cossi, Präsident der Liga Nacional de Esports



Eletronicos.



Ein weiterer erwähnenswerter Punkt ist, dass die WCA2016 Grand

Finals ebenfalls in der Hauptstadt der Ningxia Hui Autonomous Region,

Yinchuan, stattfanden und zahlreiche talentierte Teilnehmer aus mehr

als 24 Ländern und Regionen anzogen. Die WCA organisierte einen

zehntägigen Wettkampf zwischen chinesischen und ausländischen Teams

und Spielern in insgesamt sechs Hauptveranstaltungen mit DOTA2,

League of Legends, CS:GO, Hearthstone, Starcraft2 und Warcraft3, bei

denen das Preisgeld insgesamt über 200 Millionen RMB betrug. Neben

den sechs Hauptveranstaltungen wurden chinesische und ausländische

Zuseher aber auch mit Cross Fire, 300 Hero, MAT und Super Millet

überrascht.



Der eSports-Mark verfügt in China über erhebliches

Entwicklungspotenzial. Die WCA arbeitet an der Schaffung von

eSports-Wettkämpfen ähnlich den olympischen Spielen und sie hofft,

dass eSports eines Tages sogar als olympische Disziplin anerkannt

werden. Das Organisationskomitee der WCA ist bestrebt, der

eSports-Branche eine strahlende Zukunft zu bieten.







