cerascreen  Vitamin B12 Test und mehr für alle Lebenslagen

Schon ein einfacher Cortisol Test kann bei der Stressminderung helfen. Die häufigste Ursache dafür ist, dass der Cortisol-Spiegel nicht im Normbereich liegt.

(firmenpresse) - Einen Cortisol Test gegen Stress



Der Eisenmangel Test ist erst der Anfang



Wo bei den meisten der Service endet, fängt unserer erst so richtig an. Sobald Sie Ihren Eisenmangel Test zurück haben, helfen wir Ihnen beim Verständnis der Werte. Zusätzlich zu unserem Service bieten wir Ihnen noch eine Ernährungsempfehlung und passende Nahrungsergänzungsmittel. Neben den Selbsttests und Kombi-Paketen werden auch Nahrungsergänzungsmittel bei unseren Kunden immer beliebter. Lassen Sie sich jetzt vom cerascreen Rundumservice beraten und verbessern Sie Ihr Wohlbefinden.



Selbsttests wie der Vitamin B12 Test



Bei diversen Selbsttests bietet cerascreen Ihnen Diagnostik, Beratung und mehr. Sparen Sie sich den lästigen Arztbesuch und die vergeudete Zeit im Wartezimmer. Ein weiterer Vorteil ist dass, wir Sie mit Ihrer Diagnose nicht alleine lassen. Wir bieten Ihnen umfassende Informationen, Ernährungsempfehlungen und passende Nahrungsergänzungsmittel. Wenn Sie eine Allergie oder eine Unverträglichkeit vermuten und bereits bestehende Symptome aufweisen, lassen Sie sich von uns Beraten. Unsere Gesundheitsexperten aus den verschiedensten Fachbereichen verfügen über langjährige Erfahrung und beratschlagen Sie gerne.





