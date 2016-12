B2B-E-Commerce-Studie 2016: Finance & B2B-E-Commerce - Die Herausforderungen

(firmenpresse) - B2B-E-Commerce-Studie 2016: Finance & B2B-E-Commerce - Die Herausforderungen



•Für Herausforderungen der künftigen E-Commerce-Aktivitäten sind B2B-Unternehmen noch nicht gerüstet

•Neukunden werden noch ungenügend bedient

•PayPal & Kreditkarte werden wichtiger



Berlin / Stuttgart, 19. Dezember 2016 – Die Mehrheit der Unternehmen hat Nachholbedarf bei E-Commerce-Lösungen für Geschäftskunden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Finanzdienstleisters EOS Deutschland und VOTUM. Gemeinsam wurden über 250 Finanzentscheider aus überwiegend mittleren und großen B2B-Unternehmen zu ihren E-Commerce-Aktivitäten und den damit verbundenen Herausforderungen für den Finanzbereich befragt.



Unzureichende Tools für Payment, Bonitätsprüfung, Abrechnungen etc. sind auch der Hauptgrund dafür, warum viele Unternehmen noch keinen oder nur einen geschlossenen Shop für Bestandskunden haben. Nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, ihren Kunden die Möglichkeit zur Onlinebestellung anzubieten. Bei jedem vierten Befragten haben auch Neukunden die Möglichkeit sich online zu registrieren und anschließend zu bestellen. Ohne adäquate Lösungen für eine Echtzeitprüfung, weicht man im B2B-Bereich also auf geschlossene Shops aus, die im Rahmen bestehender Prozesse und vorhandenen Werkzeugen betrieben werden können.



Für Herausforderungen der künftigen E-Commerce-Aktivitäten noch nicht gerüstet

Die B2B-Unternehmen - hier im speziellen die Buchhaltung der Unternehmen - sind für kommende E-Commerce -Aktivitäten noch nicht ausreichend gerüstet. Nur etwas mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer (51,8%) gab an, dass ihr Unternehmen einen Onlineshop verfügt.



Neukunden werden noch ungenügend bedient

In den Unternehmen mit B2B-Onlineshop können nur in etwa jedem zweiten Shop auch Neukunden nach Registrierung bestellen. Gerade die Überprüfung von Kreditwürdigkeit der Neukunden in Echtzeit stellt eine Herausforderung für die befragten B2B-Unternehmen da.





PayPal & Kreditkarte werden wichtiger

Bei den Zahlungsarten stehen PayPal und Kreditkartenzahlung im Fokus. Diese werden laut der Befragten – auch im B2B – an Bedeutung gewinnen. In der Anbindung und Abrechnung dieser Zahlungsdienstleister wird für den Finanzbereich die Herausforderung bestehen.



•Pressematerial (Studie zum Download und Bildmaterial) gibt es hier: https://votum.de/presse-studie-2016/ Passwort: votumstudie2016

•URL zur Studie (zur Veröffentlichung): https://votum.de/studie-2016-b2b-ecommerce







Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://votum.de/studie-2016-b2b-ecommerce



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

VOTUM bietet digitale Gesamtkonzepte und technische Lösungen aus einer Hand. Dabei berät VOTUM nationale und internationale Unternehmen bei Ihrer Online-Strategie und realisiert die komplette technische Umsetzung. Leistungsbereiche, die zur Erstellung und Umsetzung erfolgreicher Online-Lösungen notwendig sind, werden vollständig inhouse abgebildet.

VOTUM wurde 1997 gegründet, ist inhabergeführt und netzwerkunabhängig. Die zwei Geschäftsführer leiten über 70 Mitarbeiter an den Standorten Berlin und Stuttgart.



Dies ist eine Pressemitteilung von

VOTUM GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Daniel Nill

Daniel.nill(at)votum.de

Tel.: +49 30 28 47 24 40 0



Datum: 19.12.2016 - 14:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1437914

Anzahl Zeichen: 2630

Kontakt-Informationen:

Firma: VOTUM GmbH

Ansprechpartner: Daniel Nill

Stadt: Berlin

Telefon: 030284726400



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 19.12.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 36 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung