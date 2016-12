100% Wintersport

(firmenpresse) - München/Pontresina, 19. Dezember 2016 - Pontresina ist schneesicher und mit drei der besten Schweizer Skigebiete, Diavolezza, Corviglia und Corvatsch, vor der Haustür einer der schönsten Orte für einen sportlichen Winterurlaub. Ideales Feriendomizil ist das gerade erst komplett neu gestaltete Hotel Schloss Pontresina, das auf 1.800 Metern Höhe inmitten der malerischen Landschaft des Oberengadins mit Blick in das Roseg Tal liegt.Kaum irgendwo werden so viele Wintersportarten angeboten wie in und um Pontresina. 350 km präparierte Skipisten für Skifahrer und Snowboarder. Highlight sind die Vollmondabfahrten auf der Diavolezza. Kinder fahren im Familien-Skigebiet Languard sogar bis zum 15. Geburtstag kostenlos Ski. 220 km bestens gespurte Loipen durchziehen die Oberengadiner Seenlandschaft und die romantischen Seitentäler. Am 2. März-Sonntag findet in jedem Jahr der weltberühmte Engadiner Skimarathon auf der 42 km langen Strecke zwischen Maloja und Schanf statt.

Wer seine Spuren durch die unberührte Schneelandschaft ziehen möchte, kann dies auf eigene Faust oder bei geführten Skitouren im Bernina-Massiv bei Pontresina. Winterwanderungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade werden unter anderem ins Val Roseg, wo man mit Glück auch Gämsen und Rehe sieht, zum Morteratsch-Gletscher oder auf den Saas Queder in über 3.000 Metern Höhe angeboten.

Mit Schneeschuhen geht es durch eine zauberhafte Winterlandschaft entlang der Rhätischen Bahn Richtung Bernina Pass. Je nach Kondition kann man die Tour unterbrechen und mit der Bahn zurück nach Pontresina fahren. Außerdem bietet Pontresina sechs Schlittenpisten, wobei die Abfahrt am Muottas Muragl mit 20 Kurven auf 4,2 km die anspruchsvollste Strecke darstellt.

Vertikales Eis, Muskelkraft und Eispickel spielen die Hauptrollen beim abenteuerlichen Eisklettern an eisverhangenen Felswänden und zugefrorenen Wasserfällen. Pontresina hat sich inzwischen zu einem bedeutenden Eiskletterzentrum entwickelt. Ideale Gebiete sind die Schlucht von Pontresina und die Bergstation am Corvatsch mit einer 50 Meter langen Eiswand.

Als Geheimtipp unter den Extremsportlern gilt Pontresina für das Snowkiten am Lago Bianco und Lago Nero. Das richtige Gebiet für Racer und Freestyler, aber auch Anfänger können sich hier durchaus versuchen.

Etwas gemütlicher geht es beim Curling auf dem Natureisplatz Roseg und beim Eislaufen auf dem St. Moritzersee, dem Lej da Staz, Lej Nair, Lej Marsch, dem Champferersee oder den Seen auf dem Bernina Pass zu.

Nach den sportlichen Aktivitäten des Tages genießen die Gäste des Hotel Schloss Pontresina den 900 Quadratmeter großen Spa des Hotels oder treffen sich zum Apres-Ski in der Lounge Bar auf ein Cübli (Glas Champagner) oder einen Glühwein.

"Bezaubernde Weihnachten im Engadin" Package

- 3 Nächte, inkl. Frühstück und Abendessen (Getränke nicht inbegriffen)

- Spa-Behandlung

- "Keltische Nacht" am Abend des 23. Dezembers

- Weihnachtsdinner am 25. Dezember

- ..und vieles mehr

Datum: 23. bis 26.12.2016 | Preise ab: CHF 469 Zimmer/Nacht bei mind. drei Übernachtungen | Weitere Informationen hier.

"Silvester und Neujahr im Engadin" Package

- 7 Nächte, inkl. Frühstück und Abendessen (Getränke nicht inbegriffen)

- Pferdekutschen-Fahrt

- Galadinner im Restaurant La Stuva (6-Gang-Menü, Aperitif, inkl. Wasser, lokale DOC Weine, Kaffee)

- Neujahrs-Brunch inkl. Getränke

- ..und vieles mehr

Datum: 26.12.2016 bis 5.1.2017 | Preise ab: CHF 449 Zimmer/Nacht für einen Aufenthalt ab 7 Übernachtungen | Weitere Informationen hier.





Hotel Schloss Pontresina Family & Spa ist Mitglied der JSH Hotels Collection und liegt in Pontresina im Oberengadin nur wenige Autominuten von St. Moritz entfernt. Das Hotel verfügt über 141 Zimmer und Suiten, alle mit Blick auf die imposante Bergwelt, einen 900 Quadratmeter großen Spa-Bereich und einen 350 Quadratmeter großen Kids- und Junior-Club. Für das kulinarische Konzept der JSH Hotels Collection zeichnet Michelin-Sterne-Koch Andrea Ribaldone verantwortlich. Für die Umsetzung in den zwei Restaurants im Hotel Schloss Pontresina ist Küchenchef Valerio Tafuri zuständig. Die Lounge Bar ist Treffpunkt nach einem Tag auf den Bergen. Für Veranstaltungen stehen Räumlichkeiten für bis zu 250 Personen zur Verfügung.

