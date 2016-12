Relaunch: Golfmotion erfindet sich neu

Premiummarke der Travelmotion AG startet Wachstums- und Innovationsoffensive

Golfmotion.com im neuen Webdesign

(firmenpresse) - Zürich, 19. Dezember 2016. Golfmotion, die Premiummarke des Schweizer Spezialreiseveranstalters Travelmotion AG, erfindet sich neu und startet eine Wachstums- und Innovationsoffensive. Seit über zehn Jahren ist Golfmotion führend im Segment für individuelle Golfreise-Pakete und das in mehr als 20 Ländern europaweit. Mit einem neuen Buchungs- und Content Management System, einem responsives Webdesign und frischem Markenlayout, dem größten Produktportfolio aller Zeiten sowie innovativen Services reagiert Golfmotion auf die veränderte Nachfrage im Markt.

"Unser Anspruch ist es, der beste Anbieter für individuelle Golfreisen zu sein. Golfmotion wächst derzeit zweistellig. Diesen Erfolg wollen wir mit unseren neuen Systemen und Services weiter fortschreiben, denn im Markt ist noch Luft nach oben. Gleichzeitig wollen wir natürlich das Kauf- und Serviceerlebnis für unsere Kunden verbessern", sagt Michael Lambertz, CEO Travelmotion AG.

Das neue Buchungssystem vereinfacht den Online-Buchungsablauf, bietet noch bessere Kombinationsmöglichkeiten und versorgt die Kunden gleichzeitig mit den neuesten Golfmotion-Angeboten. Eingebunden in den neuen Webauftritt wurde die Benutzerführung somit wesentlich verbessert und mit vielen angenehmen Services ausgestattet, wie zum Beispiel der dynamischen Suche und Paketierung. Die neue Seite ist mit emotionalen Bildern und Videos im Panorama-Format ausgestattet und die Golfmotion-Kunden finden umfangreiche Informationen zu ihrem Urlaubsland, Wunschhotel und natürlich den Golfplätzen. Gleichzeitig wurde das Design für die schnell wachsende mobile Nutzung optimiert.

Golfmotion hat sein Produktportfolio um 40% Prozent ausgebaut. Insgesamt 70 neue Golfhotels stehen online zur Verfügung. Die Dominikanische Republik, Südafrika, Dubai, Zypern, die Azoren und auch Vietnam sind neu im Programm. Auch das Golfhotel-Angebot in Spanien, Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde erweitert.

Mit "Erlebnis Plus" erweitert Golfmotion den Service für ihre Kunden: Die Golfmotion Bestpreis-Garantie, der kostenlose Rückruf-Service, die Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr, der Life-Chat sowie die individuelle Vermittlung von hochwertigen Zielgebietserlebnissen. Kunden erhalten die Golfmotion-Top Angebote zukünftig automatisch alle zwei Wochen mit dem neuen Newsletter und können aktuelle Informationen rund um ihren Lieblingssport online im neuen Golfmotion Magazin nachlesen. Noch mehr persönliche Tipps bekommen Golffreunde dank der neuen Trainingsvideos des "Golfmotion A- Teams", zu finden auf der Webseite golfmotion.com und auf You Tube". Anja Katharina Baudeck, Golf-Redakteurin, und PGA Professional Andreas Wrba, präsentieren unterschiedliche Golfdestinationen, -Trends, -Techniken, -Fashion und -Equipment

Außerdem stellt Golfmotion die weltweit erste "Verabredungs-App" vor. Die App ermöglicht Golfern sich bereits vor dem Spiel mit den Flightpartnern auszutauschen und zu verabreden. Die App steht unter www.golfmotionapp.com kostenfrei zum Download (App Store und Google Play) zur Verfügung. Testimonial Stefan Kretzschmar, Handball-Ikone und passionierter Golfspieler, erklärt in einem Video, wie man die innovative App ideal für sich nutzen kann.

Informationen und Buchung unter www.travelmotion.com oder www.golfmotion.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.golfmotion.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Travelmotion AG mit Sitz in Zürich ist ein international operierender Reiseveranstalter, der sich in den vergangenen Jahren auf die Durchführung individueller Golfreisen im gehobenen Luxussegment spezialisiert hat. Die Premiummarke Golfmotion führt den Golfreise-Markt maßgeblich durch seine persönliche Beratung und individuellen Golfreisepakete an. Der Golfreise-Spezialist versteht sich als modernes Reiseunternehmen, das aktuellen Anforderungen fortschrittlich entgegenkommt und dabei seiner eigenen Ideologie treu bleibt: Golfreisen und Golfhotels zu günstigen Konditionen, flexible Preisgestaltung mit Best-Preis-Garantie und dem Anspruch an einen perfekten Golfurlaub.



Golfmotion

by Travelmotion AG

Seefeldstrasse 69

CH-8008 Zürich

Tel: +41 43 488 3706

Fax: +41 43 488 3500

http://www.golfmotion.com

GEBÜHRENFREIE BUCHUNGSHOTLINE

Tel.: 0800 0700 580 (D) / 0800 0700 58 (CH & A)

täglich 9 - 18 Uhr

Pressekontakt:

Svenja Polenz

Seefeldstrasse 69

8008 Zürich

+41 43 488 3706

presse(at)travelmotion.com

www.golfmotion.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Golfmotion by Travelmotion AG

PresseKontakt / Agentur:

Golfmotion by Travelmotion AG

Svenja Polenz

Seefeldstrasse 69

8008 Zürich

presse(at)travelmotion.com

+41 (0)43 488 488 3706

http://www.golfmotion.com



Datum: 19.12.2016 - 16:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1437967

Anzahl Zeichen: 3706

Kontakt-Informationen:

Firma: Golfmotion by Travelmotion AG

Ansprechpartner: Svenja Polenz

Stadt: Zürich

Telefon: +41 43 488 3706





Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung