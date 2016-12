Anfaş Food Product 2017 Antalya: Die Türkische Riviera ist Gastgeber der internationalen Gastronomiemesse

(firmenpresse) - Berlin/Frankfurt, 15. Dezember 2016 – Vom 15. bis zum 18. Februar 2017 lädt die 24. „Anfaş Food Product“-Messe Besucher aus der ganzen Welt in die türkische Großstadt Antalya ein. Als größte internationale Gastronomiemesse der Türkei werden dort mehr als 178 Teilnehmer aus dem Gastronomiebereich aus rund 35 Ländern erwartet. Auf einer überdachten Fläche von über 40.000 Quadratmetern präsentieren Anbieter aus aller Welt an bunten Ständen das Beste, was die internationale Küche zu bieten hat.

Die Messe soll vor allem die Wertschätzung gegenüber Nahrungsgütern, sowie die internationale Kooperation zwischen den einzelnen Anbietern unterstreichen und stärken. Organisiert vom drittgrößten türkischen Expo Center, „ANFAS“, stellt die Anfaş Food Product somit einen idealen Treffpunkt und zugleich effektiven Handelsmarkt für die internationale Lebensmittelindustrie dar.

Besucher können sich auf ein umfangreiches Angebot aus deftigen und süßen Speisen, sowie verschiedenen Heiß- und Kaltgetränken freuen. Eine Besonderheit erwartet Gäste bei der Premiere der „Gastro Design Show“, bei der berühmte Köche bei einer Live-Cooking-Show Delikatessen aus Osmanischer und Fernöstlicher Küche zaubern. Zahlreiche Designer und Innenarchitekten veranschaulichen live während der Show, welchen Einfluss sowohl Raumdesign als auch Esskultur auf ein Lokal haben können. Professionelle Beratung gibt es zudem von dem Gastronomie-Verband „Cooks and Chefs Federation of Turkey“, der ebenfalls Vorort sein wird.

Interessierte finden weitere Informationen unter: www.anfasfoodproduct.com



