KERN Group  sechste Spende für Clementine Kinderhospital  Dr. Christ´sche Stiftung

Bereits zum sechsten Mal in Folge unterstützt der Spezialist für globales Sprachenmanagement die Clementine Kinderhospital – Dr. Christ’sche Stiftung mit einer Spende. Die Summe von 6.500 € ermöglicht die Anschaffung textiler Hauben für die Neugeborenen-Intensivbettchen der Inkubatoren der Klinik für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin des Bürgerhospitals Frankfurt, das 2009 mit dem Clementine Kinderhospital fusionierte. Die Abdeckungen sorgen bei den Früh- bzw. kranken Neugeborenen für gedämpftes Licht und minimieren Geräusche und sorgen damit für eine schonende Umgebung.

Spendenübergabe durch Frau Birte Kern (2. v.r.)

(firmenpresse) - Frankfurt am Main. Birte Kern, Vorsitzende des Aufsichtsrats der KERN AG, Sprachendienste überreichte auch dieses Jahr den Scheck im Wert von 6.500 € an

Dr. Cathrin Schleussner, Vorsitzende der Clementine Kinderhospital – Dr. Christ’sche Stiftung.

Seit mehr als 170 Jahren widmet sich die Stiftung, die bis Ende 2008 alleiniger Träger des Krankenhauses war, der körperlichen sowie seelischen Gesundheit von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen und fördert die Entwicklung sowie den Ausbau des Klinikums. Die diesjährige Spende wurde am 12. Dezember übergeben und komplettiert das halbe Dutzend Zuwendungen im Verlauf der letzten sechs Jahre.

„Als Familienunternehmen ist es uns ein persönliches Anliegen, dass die besondere Ausrichtung des Clementine Kinderhospitals regelmäßig unterstützt wird. Eine Einrichtung, die sich dem Wohl von Kindern und Jugendlichen sowie den Angehörigen und damit der ganzen Familie widmet, ist es wert, gefördert zu werden“, sagte Birte Kern nach der Scheckübergabe.







Über die KERN Group

Die KERN Group mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist ein führender Sprachdienstleister im Bereich des globalen Sprachenmanagements und der internationalen Kommunikation mit über 50 Geschäftsstellen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Polen, den Niederlanden, den USA und China. Zu den Dienstleistungen der KERN Group gehören Übersetzen und Dolmetschen in allen Weltsprachen, technische Dokumentation, Software- und Website-Lokalisierung, Terminologie- und Translation-Memory-Management, Desktop-Publishing sowie Sprachen-, Business- und Kommunikationstraining sowie Interkulturelles Training. Seit der Gründung im Jahr 1969 betreut der Full-Service-Dienstleister einen stetig wachsenden internationalen Kundenstamm aus Industrie und Wirtschaft. Darüber hinaus vertrauen Regierungsstellen, international tätige Verbände und Anwaltssozietäten den zertifizierten sowie professionellen Sprachdienstleistungen der KERN Group, die sich zu 100% in Familienbesitz befindet.



Clementine Kinderhospital – Dr. Christ´sche Stiftung

Die traditionsreiche Stiftung, die aus der Dr. Christ´schen Stiftung von 1845 und der Stiftung Clementine Kinderhospital von Louise Freifrau von Rothschild aus dem Jahr 1875 hervorgegangen ist, unterstützt seit mehr als 165 Jahren die körperliche und seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Frankfurt am Main. Im Fokus des Engagements der Stiftung stehen die Verbesserung der medizinischen Ausstattung, die Schaffung einer kinderfreundlichen Umgebung sowie die Initiierung und Unterstützung von baulichen Maßnahmen und innovativen therapeutischen Projekten am Clementine Kinderhospital und im pädiatrischen Bereich des Bürgerhospitals Frankfurt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.clementine-kinderhospital.de und www.ckh-stiftung.de.

