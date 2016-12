Ahoi modische Gezeiten! Paul Hewitt präsentiert Uhren und Accessoires

Was passiert, wenn ein englischer Schneidermeister nach Oldenburg auswandert? Dann trifft britische Eleganz auf norddeutsches Verständnis von Qualität – eine erfolgreiche Symbiose, die das Leben von Paul Edward Hewitt geprägt hat, der gleichzeitig geschichtsträchtiges Vorbild der gleichnamigen Lifestylemarke Paul Hewitt ist.

Paul Hewitt Signature Pieces

(firmenpresse) - Das deutsche Label aus Oldenburg vereint in seinen Uhren und Accessoires für Sie und Ihn nordisches Understatement mit nautischem Flair.



Das klassisch reduzierte Design der Uhren in Silber, Gelbgold oder Roségold weiß mit maritimen Elementen und Symbolen zu überzeugen. Für alle Gezeiten gerüstet, sind die wasserdichten Quarzuhren der „Sailor Line“ und der „Signature Line“ vor allem eines: zeitlos und wandelbar. Austauschbare Armbänder in verschiedenen Farben und Texturen wie Leder, Perlon, Nylon oder Metall machen die Zeitmesser zu einem modischen Highlight. Besonders die zarten Metallarmbänder in Mesh-Optik verleihen den Uhren einen edlen Look, der von den fein gearbeiteten Zifferblättern umrahmt wird.



Die Vielfalt der Marke findet sich auch in den sogenannten „Phreps“ wieder, die Armbänder aus Leder oder Nylon; erinnern an Schiffstaue und werden mit einem markanten Anker verschlossen. Die „Phreps“ sind ebenfalls in verschiedenen Farb-Variationen erhältlich. Weitere Accessoires von Paul Hewitt sind die eleganten Armspangen, genannt „Ancuffs“ aus Edelstahl und die zarten Knotenarmbänder aus flexiblem Nylon.



Egal ob zu Wasser oder zu Lande, mit Paul Hewitt machen alle Fashion-Kapitäne und Mode-Matrosinnen eine perfekte Figur.















http://www.paul-hewitt.com



Über Paul Hewitt: 2013 in Oldenburg gegründet, verdankt die Uhrenmarke Paul Hewitt dem englischen Schneidermeister Paul Edward Hewitt ihren Namen. Der Liebe wegen war der Brite nach Oldenburg ausgewandert. Inspiriert von der Symbiose aus britischem Stilempfinden und deutscher Qualität ist auch die Lifestylemarke Paul Hewitt. Neben dem nautischen Flair setzt das Label auf vielfältige Material- und Farbvarianten, was die Uhren und Accessoires zu angesagten Trendteilen machen.

Convensis Group

Pressebüro Paul Hewitt

c/o Convensis Group

Laura Matz

Jacqueline Albinus



Friedrichstraße 23b

D-70174 Stuttgart

Tel. +49 711 / 36 53 37 82

Fax +49 711 / 36 53 37 89

mail laura.matz(at)convensis.com

home http://www.convensis.co



Firma: Convensis Group

Ansprechpartner: Laura Matz

Stadt: Stuttgart

Telefon: +49 711 / 36 53 37 82



