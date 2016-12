ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 19. Dezember 2016

Woche 02/17

Samstag, 07.01.



Bitte Zeitkorrektur beachten:



23.50Billy Bathgate - Im Sog der Mafia

(Billy Bathgate)



4.35Red Corner - Labyrinth ohne Ausweg

-6.30(Red Corner)





Sonntag, 08.01.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:



6.30Terra X

Kielings kalte Welt

Film von Iris Gesang und Andreas Kieling

(vom 24.12.2014)



7.15Terra X

Kielings wildes Deutschland (1)

(vom 2.4.2012)



7.55Terra X

Kielings wildes Deutschland (2)

(vom 2.2.2013)



8.40Terra X

Die Schatzinsel des Robinson Crusoe

(vom 5.6.2012)



9.25Terra X

Expedition in die Südsee - Georg Forster

Erzählt von Robert Atzorn

(vom 29.5.2012)



10.10Terra X

Expedition ins ewige Eis - Alfred Wegener

Erzählt von Robert Atzorn

(vom 7.2.2012)



10.55Terra X

Drama im ewigen Eis

Die verschollene Expedition des John Franklin

(vom 23.10.2016)







11.35Terra X

Die Macht der Jahreszeiten: Frühling & Sommer

(vom 17.8.2013)

12.20Terra X

Die Macht der Jahreszeiten: Herbst & Winter

(vom 24.8.2013)



13.05Terra X

Expedition Erde

Vulkane

(vom 24.3.2010)



13.50Terra X

Expedition Erde

Ozeane

(vom 31.3.2010)



14.35Terra X

Expedition Erde

Atmosphäre

(vom 7.4.2010)



15.20Terra X

Expedition Erde

Eis

(vom 14.4.2010)



16.05Terra X

Expedition Erde

Leben

(vom 21.4.2010)



16.50Gätjens großes Kino

(vom 24.12.2016)

Deutschland 2016



17.05Death in Paradise

Der Sturm

(vom 16.9.2014)



17.55Death in Paradise

Liebeleien

(vom 16.9.2014)







18.45Inspector Lynley

Keiner werfe den ersten Stein

Nach dem Roman von Elizabeth George



Inspector Thomas LynleyNathaniel Parker



Sergeant Barbara HaversSharon Small

Robert GabrielIdris Elba

Rhys Davies JonesJonathan Firth

Sir Stuart StanhurstRonald Pickup

Joanna SydehamCamilla Power

Helen ClydeLesley Vickerage

David SydehamJulian Wadham

Elizabeth StanhurstNaomi Frederick

Gowan RossJames McAvoy

und andere



Musik: Robert Lockhart

Kamera: David S. Higgs

Drehbuch: Lizzie Mickery

Regie: Kim Flitcroft

Großbritannien 2002



(Die Sendung "Inspector Barnaby" um 18.35 Uhr entfällt. Weiterer

Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 03/17

Sonntag, 15.01.



Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:



7.10Terra X

Kielings wilde Welt (2)

Film von Iris Gesang und Andreas Kieling

(vom 6.9.2014)



7.55Terra X

Kielings wilde Welt (3)

Film von Iris Gesang und Andreas Kieling

(vom 6.9.2014)



8.40Tierische Affären

Wie Tiere umeinander werben

(vom 21.6.2014)



9.25Terra X

Die Akte Medici

Film von Judith Voelker und Alexander Hogh

(vom 29.3.2013)



10.05Terra X

Geisterschiff im Wattenmeer

Film von Robert Schotter und Friedrich Steinhardt

(vom 2.11.2012)









10.50Terra X

Verrat in Triest

Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder

(vom 12.4.2010)



11.35Terra X

Imperium - Das Weltreich der Kalifen

(vom 19.4.2010)

12.20Terra X

Imperium - Der Fluch des Diamanten

(vom 26.4.2010)



13.05Terra X

Imperium - Das Schwert der Shogune

(vom 3.5.2010)



13.50Terra X

Kampf um Germanien (1)

Der Verrat des Arminius

(vom 18.11.2009)



14.35Terra X

Kampf um Germanien (2)

Die Schlacht im Teutoburger Wald

(vom 19.11.2009)



15.20Terra X

Der Limes (1)

Grenzwall gegen die Barbaren

(vom 22.2.2010)



16.05Terra X

Der Limes (2)

Gefahr an Roms Grenze

(vom 23.2.2010)



16.45Gätjens großes Kino

(vom 24.12.2016)

Deutschland 2016



17.00Death in Paradise

Der Mann, den es nicht gab

(vom 19.8.2016)



17.55Death in Paradise

Mord gegen Liebe

(vom 19.8.2016)









18.45Inspector Lynley

Denn bitter ist der Tod

Nach dem Roman von Elizabeth George



Inspector Thomas LynleyNathaniel Parker

Sergeant Barbara HaversSharon Small

Philip WeaverTim Pigott-Smith

Justine WeaverSophie Ward

Sarah GordonCherie Lunghi

Glynn WeaverSelina Cadell

Adam JennJames Hillier

Prof. HerringtonWill Knightley

Prof. ThorssonRichard Lintern

Mutter HaversJune Watson

und andere



Musik: Robert Lockhart

Kamera: David S. Higgs

Drehbuch: Valerie Windsor

Regie: Richard Laxton

Großbritannien 2002



(Die Sendung "Inspector Barnaby" um 18.35 Uhr entfällt. Weiterer

Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 04/17

Samstag, 21.01.



Bitte Zeitkorrektur beachten:



5.25Terra Xpress

Wem Gänse und Kornkreise stinken

(ZDF 11.10.2015)



5.55Terra X

-6.40Kieling - Expeditionen zu den Letzten ihrer Art (1)

Film von Andreas Kieling

(vom 23.3.2011)





Sonntag, 22.01.



Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:



6.40Terra X

Kieling - Expeditionen zu den Letzten ihrer Art (2)

Film von Andreas Kieling

(vom 18.10.2011)



7.20Terra X

Adventure X: Expedition Kondor

Der Traum vom Fliegen

(vom 9.5.2011)



8.05Terra X

Adventure X: Anaconda Wanted

Auf der Suche nach der Riesenschlange

(vom 16.11.2009)





8.50Terra X

Geheimbünde

1. Der Code der Illuminaten

Film von Kay Siering und Jens Nicolai

(vom 27.4.2014)



9.35Terra X

Geheimbünde

2. Die Erben der Templer

Film von Jens Nicolai und Kay Siering

(vom 27.4.2014)



10.20Terra X

Geheimbünde

3. Die Masken der Verschwörer

Film von Kay Siering und Nanje de Jong-Teuscher

(vom 27.4.2014)



11.05Terra X

Alexander der Große - Auf dem Weg zur Macht

Film von Martin Carazo Mendez und Christian Twente

(vom 3.5.2015)



11.50Terra X

Alexander der Große - Bis ans Ende der Welt

Film von Martin Carazo Mendez und Christian Twente

(vom 3.5.2015)



12.35Terra X

Große Völker: Die Römer

Film von Cristina Trebbi und Susanne Utzt

(vom 22.3.2014)



13.20Terra X

Große Völker: Die Araber

Film von Susanne Utzt

(vom 22.10.2016)



14.00Der Heilige Krieg (1)

Das Schwert des Propheten

(vom 28.8.2011)



14.45Der Heilige Krieg (2)

Kreuzzug nach Jerusalem

(vom 28.8.2011)



15.30Der Heilige Krieg (3)

Die Türken vor Wien

(vom 28.8.2011)



16.15Der Heilige Krieg (4)

Dschihad für den Kaiser

(vom 4.9.2011)



17.00Death in Paradise

Ein bitterer Nachgeschmack

(vom 26.8.2016)









17.50Death in Paradise

Im Schein der Kerze

(vom 26.8.2016)



18.45Inspector Lynley

Denn keiner ist ohne Schuld

Nach dem Roman von Elizabeth George



Inspector Thomas LynleyNathaniel Parker

Sergeant Barbara HaversSharon Small

Juliet SpencePippa Haywood

Maggie SpenceCharlotte Salt

Steve ShepherdJason Merrells

Helen ClydeLesley Vickerage

Kenneth ShepherdJohn Vine

Polly YarkinJoanna Dunn

Tony PhilipsAdam Godley

und andere



Musik: Robert Lockhart

Kamera: David S. Higgs

Drehbuch: Lizzie Mickery

Regie: Richard Laxton

Großbritannien 2002



(Die Sendung "Inspector Barnaby" um 18.35 Uhr entfällt. Weiterer

Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 05/17

Sonntag, 29.01.



Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:



8.40Terra X

Das Shakespeare-Rätsel

(vom 29.2.2012)



9.25Terra X

Das Diesel-Rätsel

(vom 17.1.2011)



10.10Terra X

Das unsichtbare Netz

(vom 21.2.2011)



10.55Terra X

Jagd nach dem Urmeter

(vom 6.3.2011)



11.35Terra X

Große Völker: Die Germanen

Film von Sabine Bier, Cristina Trebbi und Sahar Eslah

(vom 22.10.2016)



12.20Terra X

Große Völker: Die Wikinger

Film von Cristina Trebbi und Susanne Utzt

(vom 29.3.2014)









13.05Stonehenge - Rituale der Steinzeit

(vom 2.8.2015)



13.50Stonehenge - Tempel des Lichts

(vom 2.8.2015)



14.35Terra X

Die Kelten

1. Europas vergessene Macht

Dreiteilige Dokumentation

(vom 25.6.2016)



15.20Terra X

Die Kelten

2. Kampf um Gallien

Dreiteilige Dokumentation

(vom 25.6.2016)



16.05Terra X

Die Kelten

3. Aufstand der Königin

Dreiteilige Dokumentation

(vom 25.6.2016)



16.45Gätjens großes Kino

Deutschland 2017



17.05Death in Paradise

Eine lange Reise

(vom 2.9.2016)



17.55Death in Paradise

Falscher Ehrgeiz

(vom 2.9.2016)



18.45Inspector Lynley

Asche zu Asche

Nach dem Roman von Elizabeth George



Inspector Thomas LynleyNathaniel Parker

Sergeant Barbara HaversSharon Small

Olivia WhitelawNeve McIntosh

Miriam WhitelawPhyllis Logan

Chris FaradayJoe Duttine

Helen ClydeLesley Vickerage

Jeannie WaringRuth Gemmell

Kenneth WaringMark Brighton

Jimmy WaringCurtis Flowers

und andere



Musik: Robert Lockhart

Kamera: Chris Seager

Drehbuch: Kate Wood

Regie: Richard Spence

Großbritannien 2003



(Die Sendung "Inspector Barnaby" um 18.35 Uhr entfällt. Weiterer

Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)









