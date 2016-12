Akzeptanz für energetisches Sanieren erhöhen

Velux setzt sich als Gründungsmitglied der Initiative GutesWohnen für eine Baupolitik ein, die energieeffizientes, gesundes und komfortable Wohnen verbindet und gezielt fördert

(firmenpresse) - Hamburg, Dezember 2016. Wie kann Politik die Handlungs- und Investitionsbereitschaft der Menschen für energetische Sanierungen erhöhen? Um hierfür Wege aufzuzeigen, hat Velux gemeinsam mit Partnern aus Bauindustrie, Haustechnik und Bauforschung die Initiative GutesWohnen ( www.guteswohnen.info) gegründet. Ziel des interdisziplinären Bündnisses ist es, die Anforderungen an die Energieeffizienz mit dem Anspruch der Bewohner an ein komfortables, gesundes Wohnumfeld in Einklang zu bringen und damit die Energiewende im Gebäudebereich voranzubringen.

Gebäude sind in Deutschland für rund 35 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs verantwortlich und damit in den Mittelpunkt der Klimaschutzpolitik gerückt. Doch trotz aller politischen Bemühungen zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden ist es bislang nicht gelungen, Sanierungsrate und Sanierungstiefe zu steigern. Ein möglicher Grund hierfür könnte die Tatsache sein, dass die Deutschen mit ihrem Wohnumfeld überdurchschnittlich zufrieden sind und wenig Renovierungsbedarf verspüren. Das zeigt das diesjährige Velux Healthy Homes Barometer, in dessen Rahmen insgesamt 14.000 Europäer in 14 Ländern zu Gesundheit, Umweltauswirkungen und Energieverbrauch ihres Zuhauses befragt wurden. Gleichzeitig hat die Untersuchung ergeben, dass die Deutschen durchaus große Verbesserungspotenziale bei ihren Wohnbedingungen sehen und bereit sind, insbesondere in den Komfort ihrer Wohnungen und Häuser zu investieren.

"Die Ergebnisse des diesjährigen Velux Healthy Homes Barometers haben gezeigt, dass für die Deutschen die Reduzierung von Energiekosten allein ohne Berücksichtigung von Komfortbedürfnissen keine ausreichende Triebfeder für eine Sanierung ist", erklärt Till Reine, Leiter Public Affairs & Produktmanagement Nachhaltige Gebäudetechnologien bei der Velux Deutschland GmbH. "Deshalb müssen wir das Gebäude als ein ganzheitliches System verstehen und die Anforderungen an die Energieeffizienz mit den Wohnansprüchen der Bewohner in Einklang bringen. Nur so können wir die Investitionsbereitschaft der Menschen für Modernisierung und energetische Sanierung erhöhen und damit die Energiewende im Gebäudebereich voranbringen."

Um hierfür Lösungen zu entwickeln und zu kommunizieren, hat Velux gemeinsam mit renommierten Partnern aus der Bauforschung, der Gebäudeplanung, der Wohnmedizin und -soziologie sowie Haustechnik und Bauindustrie die Initiative GutesWohnen gegründet. Das branchenübergreifende Bündnis ist der Überzeugung, dass die Modernisierung des Gebäudebestands nur mit einem Gesamtpaket aus Wohnqualität, Energieeffizienz und Bezahlbarkeit gelingen wird. Deshalb setzt sie sich für eine Gesetzgebung und Bauplanung ein, die Energieeffizienz und Klimaschutz mit Aspekten guten Wohnens, wie frische Luft und Tageslicht, thermische Behaglichkeit sowie angemessenem Schallschutz verbindet und damit neue Anreize zur Haussanierung und für bessere Neubauten schafft.

Weitere Informationen zur Initiative GutesWohnen sind unter www.guteswohnen.info zu finden.





Über die Velux Deutschland GmbH

Die Velux Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der internationalen Velux Gruppe. Der weltweit größte Hersteller von Dachfenstern ist mit mehr als 10.000 Mitarbeitern in rund 40 Ländern vertreten. In Deutschland beschäftigt die Velux Gruppe in Produktion und Vertrieb nahezu 1.000 Mitarbeiter. Neben Dachfenstern und anspruchsvollen Dachfensterlösungen für geneigte und flache Dächer umfasst die Produktpalette unter anderem Sonnenschutzprodukte, Rollläden und Zubehörprodukte für den Fenstereinbau. Automatisierte Lösungen und intelligente Sensorsysteme tragen zu einem gesunden Raumklima bei und steigern den Wohnkomfort. Solarbetriebene Produkte von Velux reduzieren den Energieverbrauch und leisten einen Beitrag zum nachhaltigen Bauen und Wohnen. Mit dem Modularen Oberlicht-System bietet das Unternehmen zudem eine Lösung speziell für öffentliche und gewerbliche Gebäude an

VELUX Deutschland GmbH

