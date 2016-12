avt plus setzt die neue Panasonic 4K Boxkamera AK-UB300 ein

Das Sales- und Rentalhaus avt plus media service GmbH erweitert seinen Bestand um die neue 4K Kamera Panasonic AK-UB300

Panasonic AK-UB300 (Bildquelle: Panasonic)

(firmenpresse) - Wiesbaden, 19.12.2016 - Die neue Panasonic AK-UB300 Boxkamera beeindruckt bei kompakter Bauweise mit hervorragender 4K Bildqualität. Somit sind die Einsatzmöglichkeiten breit gefächert: Veranstaltungen, Sportevents, Studioproduktionen als auch Luftaufnahmen gehören unter anderem zu den Aufgabengebieten.

"Es ist gerade diese Flexibilität, die für uns die Kamera interessant macht", so Ulf Stück, Geschäftsführer der avt plus media service GmbH. Das Sales- und Rentalhaus mit Sitz in Hamburg und Kiel betreut auch Veranstaltungen mit Technik und Dienstleistungen und wird unter anderem hier die neue Kamera einsetzen. Auch der Rental Service von avt plus nimmt die AK-UB300 im Mietbestand auf. Dabei fließen die Kenntnisse und Erfahrungen aus dem praktischen Umgang mit aktueller Technik in die praxisorientierte Beratung der Kauf- und Mietkunden bei avt plus ein. "Das Credo von avt plus ist es, aktuelle Technik mit Know-how und zuverlässigem Service zu kombinieren. Wir wissen, dass durch den Livecharakter im Broadcast- und Eventbereich die Einsatzsicherheit höchste Priorität hat", so Ulf Stück.

In den hauseigenen Testräumen sind vor möglichen Einsätzen auch Testaufbauten und Einweisungen möglich. Selbst Copterflüge können durchgeführt werden, um z.B. die Kompatibilität zu einer kompakten Kamera wie der Panasonic AK-UB300 zu testen. Die Panasonic AK-UB300 4K Boxkamera kann ab voraussichtlich Januar 2017 bei avt plus media service GmbH gemietet und ab sofort im Onlineshop des Full-Service-Dienstleisters bezogen werden.

Die AK-UB300 ist eine vielseitige Boxkamera, die mit einem großen 4K Sensor ausgestattet ist. Die Sensor-Technologie der AK-UB300 wird auch bei der Studiokamera AK-UC3000 eingesetzt. Dank der vielen Eigenschaften, wie einem 2/3-Typ-Objektivanschluss oder der Unterstützung von IP-Streaming und IP-Steuerung erlaubt die AK-UB300 den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen.

"Die AK-UB300 bietet einige Features, wie eine hohe Empfindlichkeit, einen niedrigen Rauschpegel und eine gleichzeitige UHD-und HD Ausgabe", sagt Margarita Zoussevitch, Field Marketing Manager DACH bei Panasonic Broadcast & ProAV. "Diese Bandbreite an Funktionen eröffnet vielseitige Einsatzgebiete."

Weitere Informationen zu Panasonic Broadcast Produkten finden Sie unter http://business.panasonic.de/professional-kamera/produkte-und-zubehor/broadcast-und-proav

Weitere Informationen zur AK-UB300 finden Sie unter http://business.panasonic.de/professional-kamera/4k/AK-UB300

Über avt plus media service GmbH

avt plus media service GmbH ist ein seit vielen Jahren am Markt etablierter Full-Service-Dienstleister für Broadcast- und professionelle Medientechnik. Das Unternehmen mit Standorten in Hamburg und Kiel betreut international eine Vielzahl anspruchsvoller Kunden aus den Bereichen TV-Produktion, Event- und Veranstaltungsmanagement sowie Industrie in allen Fragen des Einsatzes moderner Produktions- und Medientechnik. Zu den Kernaufgaben gehören die Beratung, Planung, Vermietung, Verkauf sowie ein breites Spektrum damit verbundener Dienstleistungen. Mehr unter www.avtplus.de





Über Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) hat es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit von professionellen Anwendern zu optimieren und ihren Organisationen dabei zu helfen, die Effizienz und Leistungsfähigkeit mit weltweit führender Technologie zu erhöhen. Wir helfen Unternehmen dabei, alle Arten von Informationen zu erfassen, zu verarbeiten und zu übertragen: Bild, Ton, Text und elektronische Daten im Allgemeinen. Zu den Produkten gehören Überwachungskameras, Telekommunikationssysteme, Multifunktionsdrucker, professionelle Scanner-Lösungen, Kameras für Broadcast, ProAV und Industrial Medical Vision, Projektoren, großformatige Displays, widerstandsfähige Mobile Computing Produkte und Brandmelder für Unternehmen. Mit rund 400 Mitarbeitern, einem großen Erfahrungsschatz in der Entwicklung und im Design, der Möglichkeit für weltweites Projektmanagement und einem großen europäischen Partner-Netzwerk, bietet PSCEU konkurrenzlose Leistungsfähigkeit in seinen Märkten.



PSCEU besteht aus fünf Unternehmenseinheiten:

- Communication Solutions umfassen professionelle Scanner, Multifunktionsdrucker und Telekommunikationssysteme.

- Computer Product Solutions verbessert die Produktivität mobiler Mitarbeiter mit den robusten TOUGHBOOK Notebooks, TOUGHPAD Tablet-PCs und Electronic Point of Sales (EPOS) Systemen. Panasonic ist damit Marktführer in Europa und hatte im Jahr 2015 mit der Marke TOUGHBOOK einen Marktanteil von 66% im europäischen Markt für robuste Notebooks/Convertibles und mit der Marke TOUGHPAD 59% im Markt für robuste Tablet PCs (VDC, März 2016).

- Professional Camera Solutions bieten exzellente Bildqualität mit professionellen audiovisuellen, industriellen und medizinischen Bildverarbeitungstechnologien.

- Security Solutions umfassen Videoüberwachungskameras und -rekorder, Gegensprechanlagen (Video Intercom), Systeme für Zutrittskontrolle und Einbruchfrüherkennung sowie Brandmeldeanlagen.

- Visual System Solutions umfassen Projektoren und professionelle Displays. Panasonic bietet die größte Bandbreite an visuellen Lösungen und ist europäischer Marktführer im Bereich von Hochleistungsprojektoren mit einem Umsatzanteil von 43,9% (Futuresource, >5000lm (Januar-März 2015) exklusive D-Cinema).



Die Panasonic Corporation ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Residential, Non-Residential, Mobility und Personal Applications. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte das Unternehmen weltweit und unterhält inzwischen über 500 Konzernunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2015) erzielte Panasonic einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,72 Billionen Yen/55,5 Milliarden EUR. Das Unternehmen hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.net.

Kommentare zur Pressemitteilung