Schubkette von Grob GmbH Antriebstechnik wird weltweit immer beliebter

Die Schubkette ist das innovativste Produkt aus dem Hause Grob GmbH Antriebstechnik. Sie wird immer beliebter und Kunden erkennen zunehmend die großen Vorteile durch den Einsatz dieses Platzwunders.

Montagelinie mit Schubkette

(firmenpresse) - Warum die Schubkette von Grob so beliebt ist

Die Schubkette ist ein Spezialprodukt der linearen Antriebstechnik aus dem Hause Grob GmbH Antriebstechnik. Sie ist ein wahres Platzwunder. Wo die herkömmlichen Hubgetriebe ausscheiden, weil der vorhandene Einbauraum nicht ausreicht, da ist die Schubkette das ideale Antriebselement. Was macht sie so besonders anwenderfreundlich?



Die Schubkette kann sowohl schieben als auch ziehen. In einer Richtung verhält sie sich wie eine Stange und schiebt in eine Richtung. In die umgekehrte Richtung zieht sie wie der Geschäftsführer Eugen Reimche im Gespräch erklärt: ""Die Kette kann außerdem aufgerollt werden, das spart enorm viel Bauraum - der Hauptvorteil der Schubkette. Zudem schätzen Kunden die Möglichkeit, dass mit der Schubkette praktisch "unendlich" lange Hübe realisiert werden können. Damit können wir Lösungen realisieren, wo herkömmliche Hubgetriebe aufgrund der engen Platzverhältnisse ausscheiden oder wo Hydraulik oder Pneumatik nicht gewünscht sind."



Der große Vorteil ist: Der nicht belastete Teil der Kette lässt sich wie ein Seil aufrollen. Damit spart der Kunde sehr viel Bauraum. Deshalb ist die Schubkette für viele Anwendungen absolut das ideale Antriebselement.



Bei diesen Anwendungen ist die Schubkette prädestiniert

Scherenhubtische sind ideal für den Einsatz der Schubkette. Denn unter dem Hubtisch ist wenig Platz. Mit der Schubkette ist das kein Problem. Wird der Hubtisch eingefahren, rollt sich die Schubkette einfach auf. Eine andere typische Anwendung sind Montageanlagen, wo Bauteile angehoben werden, damit die Arbeiter bequem montieren können. Hier hat die englische Vertretung eine Montagelinie für hydraulische Motoren für einen Kunden bauen mit insgesamt 6 Schubketten.





In der Schweiz wurde eine Container-Umschlagstation entwickelt. 2 Schubketten sitzen unter dem Container und schieben ihn an der Entladestation vom Lkw auf die Schiene oder umgekehrt. Dieser Vorgang dauert nur ganze 5 Minuten und spart damit gegenüber den bisherigen Lösungen viel Zeit und Geld.



Das sind typische Anwendungsfälle für die Schubkette

Weitere typische Einsatzmöglichkeiten für die Schubkette sind: Fördersysteme zum Öffnen und Schließen von Hallenbedachungen, Heben und Senken von Böden und Podien im Bühnenbau, Aus- und Einfahren von Galerien, Einfahren von Material in Härteöfen, Hebebühnen in Werkstätten, Scherenhubtische.



Unternehmensinfo:

Die Grob GmbH Antriebstechnik ist ein führendes Unternehmen in der linearen Antriebstechnik. Kernkompetenz ist der hohe Grad an technischer Beratungskompetenz, der wegweisend in dieser Branche ist. Wichtigstes Produkt ist das Hubgetriebe in unzähligen Varianten. Weitere Produkte sind Elektrozylinder, Verteilergetriebe, Stellantriebe, Spindelhubgetriebe und komplette Hubanlagen. Innovativstes Produkt ist die Schubkette, die sowohl schieben als auch ziehen kann und mit ganz wenig Platzbedarf auskommt. Das Unternehmen hat ein eigenes Fachbuch mit dem Titel "Grundlagen linearer Antriebstechnik" im Springer Verlag veröffentlicht.

















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.grob-antriebstechnik.de



Keywords (optional):

Die Grob GmbH Antriebstechnik ist ein führendes Unternehmen in der linearen Antriebstechnik. Kernkompetenz ist der hohe Grad an technischer Beratungs-kompetenz, der wegweisend in dieser Branche ist. Wichtigstes Produkt ist das Hubgetriebe in unzähligen Varianten. Weitere Produkte sind Elektrozylinder, Verteilergetriebe, Stellantriebe, Spindelhubgetriebe und komplette Hubanlagen. Innovativstes Produkt ist die Schubkette, die sowohl schieben als auch ziehen kann und mit ganz wenig Platzbedarf auskommt. Das Unternehmen hat ein eigenes Fachbuch mit dem Titel "Grundlagen linearer Antriebstechnik" im Springer Verlag veröffentlicht.



