Elior Group verpflichtet sich zur nachhaltigen Beschaffung von drei Zutaten

Die Elior Group gab heute bekannt, sich erstmals zur nachhaltigen

Beschaffung von drei Zutaten zu verpflichten: Eier, Palmöl und Fisch.



- Eier: Die Elior Group hat sich verpflichtet, den Einkauf von Eiern

aus Legebatterien bis 2025 zu beenden und artgerechte Tierhaltung

zu fördern.



In den USA ist Elior bereits eine Partnerschaft mit der Humane

Society of the United States[1] eingegangen, um Tierschutz und

artgerechte Tierhaltung zu fördern: Bis 2020 werden die 10 Millionen

Eier, die in den USA jedes Jahr eingekauft werden, ausnahmslos aus

Freilandhaltung stammen. Im Vereinigten Königreich unterstützt Elior

die Initiative der Regierung zum Tierschutz bei Tiertransporten, die

es sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat,

Langstrecken-Tiertransporte zu reduzieren. In Frankreich verlangt

Elior von seinen Lieferanten, eine Tierschutzerklärung zu

unterzeichnen und die Kontrolle der Haltungs- und

Schlachtungsbedingungen in ihre Audits zu integrieren.



- Palmöl: Die Elior Group hat sich verpflichtet, auf Palmöl zu

verzichten bzw. ausschließlich nachhaltiges Palmöl zu verwenden.



In Frankreich verwendet Elior seit 2004 kein 100 % Palmöl mehr und

begleitet seit 2011 seine Lieferanten dabei, Palmöl durch andere

Pflanzenöle zu ersetzen.



Die Elior Group begleitet den Einsatz von nachhaltigem Palmöl. In

Frankreich enthalten bestimmte Produkte (insbesondere Kekse) bereits

RSPO-zertifiziertes Palmöl[2]. Im Vereinigten Königreich unterstützt

Elior die Initiative der Regierung, die Unternehmen dazu animieren

will, bis Ende 2016 100 % zertifiziertes Palmöl einzukaufen.



- Fisch: Die Elior Group engagiert sich für die Erhaltung der



Biodiversität durch die Einführung einer dynamischen und proaktiven

Beschaffungspolitik, um Fischbestände zu schützen. Dies erfolgt im

Einklang mit der Entwicklung der Ökosysteme der Meere und den

Empfehlungen beteiligter Experten.



Seit zehn Jahren hat die Elior Group einen nachhaltigen

Beschaffungsplan implementiert, der darauf abzielt, die Biodiversität

der Meere zu schützen. In Frankreich ist die Gruppe ein

Gründungsmitglied der Allianz für verantwortungsvollen Fischfang und

hat dem Einkauf gefährdeter Arten, wie Grenadierfisch, Roter Thun,

Blauleng, Schwarzer Degenfisch und die meisten Haiarten, ein Ende

gesetzt. Die Gruppe hat außerdem den Einkauf wild gefangener Fische

aus der Ostsee verboten, da aufgrund der regen Industrietätigkeit in

dieser Region das Wasser reich an umstrittenen krebserregenden

Chemikalien ist (Dioxine und PCB). Im Vereinigten Königreich serviert

Elior ausschließlich Fisch, der von der Marine Conservation Society

als unbedenklich eingestuft wird, und hat 19 Fischarten auf die

schwarze Liste gesetzt.



1. Internationale Tierschutzorganisation



2. Roundtable on Sustainable Palm Oil (Runder Tisch zu

nachhaltigem Palmöl)



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.eliorgroup.com







Kommentare zur Pressemitteilung