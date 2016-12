So kommt Freude ins Haus

30, 40 oder 50? - Gutscheine bei xanthurus - Auch als Reserve und personalisiert

(LifePR) - Wer noch auf der Suche nach einem stilvollen Geschenk ist oder unsicher, weil man den Beschenkten nur flüchtig kennt, dann sind es immer wieder die Gutscheine, mit denen garantiert Freude ins Haus kommt.

Wer sich für einen oder mehrere entscheidet, kann diese im Laufe der Bestellung auch personalisieren.

Dazu können Sie im Bestellschritt Zahlungsweise wählen im Feld für Zusatzinformationen Ihre gewünschte Personalisierung eingeben. So überreichen Sie ein Geschenk, das dem Empfänger Freude bereitet und ihn auch persönlich anspricht. www.goo.gl/Mycjbj

Des Weiteren haben Sie die Wahl, ob Sie den Gutschein in elektronischer Form oder als gedruckte Version erhalten möchten. xanthurus sendet den Gutschein sowohl zu Ihnen nach Hause, aber auch gerne direkt an den glücklichen Beschenkten, dem dann die besondere Überraschung ins Haus flattert.

Und wer ganz sicher geht, hat immer einen Reserve-Gutschein parat. Man weiß ja nie, wer am Weihnachtsfest an der Tür klingelt.

www.xanthurus.de ? So viel zum kleinen Preis.





xanthurus GmbH

