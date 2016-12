Dr. Jörn Matthias Häuser zum neuen Vorstandsmitglied bei Deutsche Oppenheim bestellt

(ots) - Die Deutsche Oppenheim

Family Office AG bekommt mit Dr. Jörn Matthias Häuser zum 1. Januar

2017 ein neues Vorstandsmitglied. Dr. Häuser ist seit Ende 2014 als

Chief Operating Officer des Unternehmens tätig. Die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht hat der Bestellung bereits zugestimmt.

Der Aufsichtsrat der Deutsche Oppenheim Family Office AG hat die

Personalentscheidung vergangenen Donnerstag bestätigt.



"Wir freuen uns, dass Dr. Häuser nun in den Vorstand aufrückt",

sagt Dr. Thomas Rüschen, Vorstandsvorsitzender von Deutsche

Oppenheim. "Seine herausragende Expertise hat er sowohl in unserem

Haus als auch bei seinen früheren Engagements bereits eindrucksvoll

unter Beweis gestellt." Vor seiner Beschäftigung bei Deutschlands

führendem Family Office war der Physiker von 2010 bis 2014 beim

Bankhaus Sal. Oppenheim als Chief Operating Officer tätig. Zuvor

bekleidete er verschiedene Spitzenpositionen bei der Deutschen Bank -

u.a. als Chief Operating Officer des Geschäftsbereichs Wealth

Management Deutschland.



Ein Pressefoto von Dr. Häuser ist erhältlich unter:

agentur(at)brunomedia.de



Über Deutsche Oppenheim:



Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Köln,

Frankfurt, Grasbrunn bei München und Hamburg ist ein

vermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führenden

Anbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch ein

ganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.

Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der

Deutschen Bank und bietet neben Family Office Dienstleistungen auch

individuelle Vermögensverwaltungsmandate für größere

Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator und

Anlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) der

Deutsche Asset Management International GmbH, die sich seit Jahren



erfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.







