Neue Ideen im Münchner Einzelhandel  Die Abholbox der Firma Suckfüll

(firmenpresse) - Immer wieder wird in Deutschland über eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten diskutiert. Diese birgt jedoch gerade für kleinere Geschäfte viele Probleme und verschärft die ohnehin angespannte Konkurrenzsituation gegenüber den großen Ketten und dem Internethandel noch mehr.



Die Münchner Firma Suckfüll – alteingesessenes Fachgeschäft für Hausrat und Eisenwaren - hat eine innovative Antwort darauf: Die Suckfüll Abholbox. Sie ermöglicht es Kunden, Produkte aus dem umfangreichen Sortiment auch außerhalb der Öffnungszeiten ohne Zeitdruck abzuholen.



Das Prinzip ist einfach:

Die Kunden bestellen während der regulären Ladenöffnungszeiten per Telefon, Mail oder WhatsAPP ihren gewünschten Artikel. Dieser wird auf Wunsch in der Abholbox deponiert. Die Fachnummer und der individuelle Zahlen-Code zum Öffnen der Box werden dem Kunden per SMS zugeschickt. Das Wunschprodukt kann so flexibel in der Türkenstraße abgeholt werden.



Dieser Service ist für die Kunden kostenlos und wird seit September angeboten. Realisiert wurde die Box in Zusammenarbeit mit BuyLocal.



Buy Local ist eine bundesweite Interessenvertretung inhabergeführter Einzelhandels- und Handwerksunternehmen, die in ihren Regionen dem zunehmenden Druck durch Filialunternehmen und monopolartig agierenden Internetversendern positive, persönliche Einkaufserlebnisse entgegensetzen möchten.



Mit dem Buy Local Gütesiegel werden Geschäfte ausgezeichnet, die sich durch besondere Serviceleistungen und Qualität abheben.



Die Abholbox erweitert die bisherigen Dienstleistungen der Firma Suckfüll, die das breite Sortiment sinnvoll ergänzen. So werden neben den "gängigen" Services wie Geschenk- oder Lieferservice u.a. auch Sicherheitsberatung zum Einbruchschutz, Montage, Schlüsseldienst und ein Messer Schleifservice angeboten.









http://www.suckfuell.de



Die Firma Suckfüll Handels GmbH ist ein alteingesessenes Münchner Fachgeschäft für Eisenwaren und Hausrat. Sie wurde 1932 von Karl Suckfüll gegründet und wird heute in 3. Generation von Wolfgang Suckfüll geführt.



Er beschäftigt 20 kompetente Fachkräfte, die auf einer Gesamtfläche von ca. 1000 qm mehr als 30.000 Artikel des täglichen Bedarfs für die Kunden bereithalten. Das umfangreiche Sortiment wird durch zahlreiche Serviceleistungen ergänzt und abgerundet.



Das Familienunternehmen ist ein typischer „Eisenhändler“ mit Vollsortiment, in dem sowohl der Privatmann als auch der gewerbliche Kunde gerne einkauft.



Hier verbinden sich Tradition und Fortschritt.

Suckfüll Handels GmbH

Suckfüll Handels GmbH

Katharina Suckfüll

Türkenstr. 31

80799 München

Tel: 089/28 66 10 0

Email: info(at)suckfuell.de

Suckfüll Handels GmbH

Katharina Suckfüll

München

0151/23600037



