neues deutschland: UN-Resolutionüber Aleppo: Vernunft, kein Zauberwerk

(ots) - Politik ist die Kunst des Möglichen. Das wird

bisweilen vergessen und soll es wohl auch. Nach den abgrundtiefen

Gräben, die Hollande und Merkel zuletzt in Sachen Aleppo zwischen

sich und allen anderen guten Menschen auf der einen sowie Assad und

Putin auf der anderen Seite ausgehoben hatten, erscheint diese

plötzliche Einigung im UN-Sicherheitsrat wie Zauberwerk. Sicher - es

ist eine Momentaufnahme, und niemand weiß, wer morgen noch dazu

steht. Aber nun ist das Papier da. Es heißt, Resolutionsgrundlage sei

der französische Entwurf geblieben - eine elegante Umschreibung, dass

er es gerade nicht ist, aber wenigstens so heißen darf. Nach Pariser

Intention wären die militärischen Sieger mit den besiegten Milizen

auf eine Stufe gestellt worden, was ihre Präsenz in Aleppo betrifft.

Darauf ist Russland nicht hereingefallen. Frankreich drohte erst mit

dem Kriegsverbrecher-Tribunal - und änderte dann seine Meinung. Da

wirkte wohl die Macht des Faktischen. Das französische Blatt war

ausgereizt. Russen und Syrer haben die Trümpfe in der Hand. Das

musste sich auch in der Resolution widerspiegeln. Gar keine zu haben,

hätte dem Westen noch viel weniger Einfluss in Aleppo erlaubt als mit

diesem Papier. Außerdem sieht man in Berlin, Paris und auch

Washington leicht irritiert, dass Ankara offensichtlich

unkomplizierter mit Moskau einig wird. Auch das hat zweifellos zur

eigenen verbalen Abrüstung beigetragen und so die Einigung auf eine

Resolution befördert.







