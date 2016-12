Den richtigen getroffen: Gewinner des quick-mix V.O.R. Mauermörtels plant Eigenheim

Der Osnabrücker Baustoffhersteller quick-mix hat rund zehn Paletten seines V.O.R. Mauermörtels an den Gewinner des NordBau Gewinnspiels überreicht

(PresseBox) - Auf der diesjährigen NordBau in Neumünster verloste die quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ihren V.O.R. Mauermörtel VK 01 für die Verblendung von insgesamt 150m² Fläche. Jetzt wurde der Gewinner benachrichtigt und bekam von Alija Velovic, Verkaufsleiter bei quick-mix, feierlich einen symbolischen ersten Sack überreicht. Mit Timo Thomas aus Neumünster finden die rund zehn Paletten Mörtel einen mehr als dankbaren Abnehmer: ?Ich habe mich riesig über den Gewinn gefreut und kann den Mauermörtel gut für mein Hausbau-Projekt gebrauchen?, sagt Thomas.

Der Maurergeselle plant zusammen mit seiner Lebensgefährtin im kommenden Jahr den Bau eines neuen Eigenheims im Stile einer Stadtvilla in seiner Heimatstadt. Derzeit wartet das Paar noch auf eine entspreche Grundstückszuteilung. ?Sollte das nicht klappen, wird es ein Grundstück mit Altbestand, den ich renovieren werde?, erklärt Thomas. In beiden Fällen wird der gewonnene V.O.R. Mauermörtel zum Einsatz kommen. Bis es soweit ist, wird quick-mix die Säcke in Hamburg- Kaltenkirchen für Thomas zwischenlagern.

In seinem Beruf als Maurer hat er bereits positive Erfahrungen mit den Produkten der Osnabrücker Baustoffherstellers gemacht. ?Ich habe schon häufig den V.O.R. Mauermörtel von quick-mix genutzt und bin sehr zufrieden damit. Er lässt sich sauber und einfach verarbeiten?, sagt Thomas. Der Mörtel zeichnet sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit und solide Außenhaut aus, die jegliche Wettereinflüsse vom tragenden Hintermauerwerk abhält.



Die quick-mix Gruppe mit Hauptsitz in Osnabrück ist ein internationaler Anbieter für nachhaltige System-Baustoffe in Premiumqualität. Unter den Marken quick-mix, SCHWENK Putztechnik und tubag werden Werktrockenmörtel und bauchemische Produkte für Mauerwerk, Fassade und Innenraum, Fliese und Boden sowie für den Garten-, Landschafts- und Straßenbau entwickelt, produziert und vermarktet. quick-mix ist ein Unternehmen der Sievert Baustoffgruppe.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

