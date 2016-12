Juristisches Coaching für Auslandseinsatz

KeSch Training International bietet Rechtsgrundlagen für Führungskräfte

(firmenpresse) - Wird eine Führungskraft ins Ausland entsendet, gehört ein interkulturelles Training zum Standard, um den Mitarbeiter sicher im alltäglichen Umgang mit den landesspezifischen Gepflogenheiten zu machen. Um Sicherheit in Rechtsfragen zu erlangen, bietet KeSch Training International zusätzlich ein juristisches Einzelcoaching für Führungskräfte an.

Ein Geschäftsführer, Personalchef, Einkaufsleiter oder Vertriebsmanager muss im Ausland in der Lage sein, rechtssichere Vereinbarungen mit Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten zu treffen. Zwar gibt es bei international agierenden Unternehmen meist eine Rechtsabteilung und extern eingeschaltete Kanzleien vor Ort, doch oft müssen Entscheidungen im Alltag schnell gefällt werden. Fehler bei Arbeitsverträgen oder der Verstoß gegen geltendes Recht eines Landes können teure Prozesse oder Bußgelder nach sich ziehen. Das Potenzial an Stolperfallen ist vielfältig.

KeSch Training International bietet für Führungskräfte ein Einzelcoaching an, das exakt auf den Klienten zugeschnitten ist. Ein erfahrener Jurist aus dem jeweiligen Land bereitet die Führungskraft systematisch auf das Coaching vor, so dass der Klient mit einem Basis-Wissen in das Gespräch geht und dem Coach gezielte Fragen stellen kann.

Die Führungskraft erhält einen Überblick zum Arbeitsrecht, Vertragsrecht, Haftungsrecht und ebenso zu Spezialgebieten, wie Immobilienrecht, Baurecht oder Energierecht.

Peter Kempf, Mitbegründer von KeSch Training International: "Die meisten international agierenden Unternehmen profitieren schon nach kurzer Zeit von dieser Dienstleistung, indem sie teure Fehler vermeiden. Auf Wunsch können sie den Berater auch nach dem Coaching kontaktieren." Der Dienstleister bietet dieses Coaching weltweit mit erfahrenen Juristen und Rechtsanwälten an.

KeSch Training International ist seit 15 Jahren mit 400 Trainern in 40 Sprachen auf internationale und interkulturelle Verkaufstrainings, Einkäuferschulungen und Führungskräftetrainings spezialisiert. Damit gehört es zu den führenden, international agierenden Trainingsunternehmen. www.kesch-training.eu





