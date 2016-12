rbb exklusiv: Missbrauchsfall Erkner: Eltern erheben schwere Vorwürfe

(ots) - Eltern, deren Kind eine

evangelischen KITA in Erkner besuchte, erheben jetzt schwere Vorwürfe

gegen die evangelische Kirche und die zuständigen

Staatsanwaltschaften Frankfurt (Oder) und Cottbus.



Ihre vierjährige Tochter Lisa (Name geändert) soll von einem

Erzieher missbraucht worden sein. Der Fall wurde im August 2014

öffentlicht. Ende September 2015 wurde der Erzieher auf Bewährung

verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der rbb fand jetzt

heraus, dass sich der mutmaßliche Täter seitdem, also zwei Jahre

lang, keinerlei Kontrollen unterziehen musste. Auf Nachfrage erklärt

die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) dem rbb, dass sich

"der Täter selbst in eine Therapie begeben habe". Gleichzeitig

bestätigt sie, dass es diese Auflage ebenfalls vom Gericht gab. Da

das Urteil nicht rechtskräftig ist, wird auch nicht kontrolliert.



Der Missbrauch soll 2014 während des Mittagsschlafes stattgefunden

haben. Der Vater kann nicht verstehen, wie so etwas unentdeckt

bleiben konnte, denn im Nachgang wurden noch rund 40 mutmaßliche

Missbrauchstaten an 10 Kindern bekannt, auch in der KITA Woltersdorf

und schon in seiner Praktikumszeit 2010 und 2011. Der Vater von Lisa

zweifelt an der ordnungsgemäßen Betreuung der Kinder. Er sagte dem

rbb: "Was für mich nicht nachvollziehbar ist, ist wie ein Täter so

viele Kinder anfassen konnte und in Gruppenräumen während der

Hauptbetreuungszeit allein mit so vielen Kindern war. Wir haben

diesbezüglich auch eine Aussage von einer KITA Bediensteten selbst,

dass auch das technische Personal beauftragt wurde, auf die Kinder

aufzupassen. Für mich ist das von der berufsethischen Auffassung eine

große Schweinerei."



Nachdem die Vorwürfe 2014 durch den Vater von Lisa bekannt wurden,

meldete sich auch eine Mitarbeiterin der KITA, die derartiges

beobachtet haben will. Nach rbb Recherchen bot man dem Erzieher dann



einen Aufhebungsvertrag an. Und statt dafür zu sorgen, dass er nicht

mehr als Erzieher arbeiten darf, erhielt er eine Beurteilung, ohne

Andeutung auf die Vorfälle. Eine Strafanzeige stellte die

KITA-Leitung nie, obwohl der Erzieher später ihr gegenüber weitere

Missbrauchsfälle einräumte und auch Namen nannte. Wie der

Superintendent der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Frank

Schürer-Behrmann dem rbb im Interview sagte, bedaure man die Vorfälle

sehr. Er gibt zu, dass der mutmaßliche Missbraucher auch zeitweise

allein mit den Kindern war. Eine Schuld der KITA Leitung sieht er

jedoch nicht. Frank Schürer-Behrmann: "Die Erzieher haben sich dem

Grunde nach den Regeln verhalten. Wir haben Handlungsrichtlinien und

an die halten wir uns."



Am 18.1.2017 wird eine neue Verhandlung im Fall Lisa stattfinden.

Dann werden auch die weiteren Missbrauchstaten an anderen Kindern am

Landgericht Frankfurt (Oder) verhandelt. Der Vater von Lisa meint,

die Staatsanwaltschaft habe zu spät reagiert, auch im Hinblick auf

weitere, mutmaßliche Missbrauchstaten. Die Staatsanwaltschaft

widerspricht und erklärt auf Nachfrage, Zitat: "Am 29.09.2015, dem

Tag der Hauptverhandlung, ergab sich der Anfangsverdacht."



Nach rbb Recherchen erhärtet sich die Aussage des Vaters. Denn

schon im Februar 2015 hatte der Verteidiger des Angeklagten Erziehers

der Staatsanwaltschaft angeboten, dass sein Mandant "reinen Tisch"

machen und "weitere Taten gestehen wolle", die nicht Gegenstand der

Ermittlungen im Fall Lisa seien. Obwohl die Staatsanwaltschaft einen

Vermerk darüber fertigt, passiert bis zur Hauptverhandlung im

September 2015 nichts weiter. Deshalb wird 2015 auch nur der Fall von

Lisa verhandelt. Erst danach ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter.

Der Erzieher ist aber auf freien Fuß. Dabei gäbe es Handlungsbedarf,

könnte der Täter eine potentielle Gefahr sein. Nach rbb Recherchen

soll der Erzieher seit Jahren auch Kinderpornografie konsumieren.

Eine Straftat. Und obwohl die, für diese Delikte zuständige

Staatsanwaltschaft Cottbus in das Verfahren eingebunden wurde,

kontrolliert sie weder Computer oder Handys des Erziehers.



Der Vater von Lisa hat dafür kein Verständnis, zumal er gern

wüsste, ob der Erzieher nicht Fotos von seiner Tochter aufgenommen

hat. Lisas Vater zum rbb: "Trotz Nachfragen durch mich persönlich

keine diesbezüglichen Maßnahmen seitens der Staatsanwaltschaft. Es

gab noch nicht einmal Befragungen der Mitarbeiter, ob auffälliges

Verhalten entsprechend EDV beobachtet worden ist in den letzten

Monaten durch den Täter."



Zwei Jahre lang versuchen die Eltern, Behörden für diese Problem

sensibel zu machen. Sie legten jetzt alle Details auch dem CDU

Rechtsexperte des Landtages, Danny Eichelbaum, vor. Er sieht hier

einen Systemfehler und will den Fall jetzt in den Rechtsausschuss

bringen. Danny Eichelbaum: "Es stellen sich die Fragen, warum wurden

Zeugen nicht vernommen, warum gab es keine Durchsuchung von PC und

anderen Computern und vor allen Dingen warum gab es keine Auflagen,

dass der Beschuldigte eben nicht mehr mit Kindern beruflich verkehren

darf."



Und deshalb verlangen wir, dass der Justizminister in der nächsten

Sitzung des Rechtsausschusse Rede und Antwort steht. Auch im

Bildungsministerium wurde jetzt eine Prüfung angestoßen. Wie der

Pressesprecher der Behörde dem rbb mitteilt, glaube man den Eltern.

Ralph Kotsch: "Sollten sich die Vorwürfe erhärten wird es

Konsequenzen für die KITA haben." Der Anwalt des Täters teilte dem

rbb mit, dass sein Mandant keine Fragen beantworten möchte.



Mehr dazu heute Abend in BRANDENBURG AKTUELL 19.30 Uhr







Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg



Brandenburg aktuell

Chef vom Dienst

Tel.: +49 (0)30 979 93-22 410

brandenburg-aktuell(at)rbb-online.de



Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.12.2016 - 18:48

Sprache: Deutsch

News-ID 1438049

Anzahl Zeichen: 6467

Kontakt-Informationen:

Firma: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Stadt: Erkner/Frankfurt(Oder)





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung